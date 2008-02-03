МОК рассмотрит возможность приглашения на Олимпиаду 15 россиян, оправданных CAS

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Валери Фурнейрон рассмотрит возможность предоставления приглашений на Игры-2018 для россиян, оправданных по делу о нарушении антидопинговых правил в .

«28 апелляций россиян было удовлетворено. Из этих 28 человек – 13 являются действующими спортсменами, еще два атлета стали тренерами.

Эти 15 фамилий будут переданы в комиссию по рассмотрению вопроса о выдаче приглашений под руководством Валери Фурнейрон. Решение по приглашениям будет принято в свете вердикта CAS», – заявил директор по коммуникациям Марк Адамс.

«Мы индивидуально рассмотрим дело каждого спортсмена из 15, которое будет представлено на рассмотрение в комиссию МОК. Что касается сроков – не знаю. На то, чтобы предоставить обоснование, нужно время. Все, что мы можем сделать – это запустить процесс заново и рассмотреть их», – цитирует представителя комитета «Р-Спорт».

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