Максим Вылегжанин: «Очень хочется, чтобы нам разрешили поехать в Пхенчхан. Хочется побеждать»

Российский лыжник Максим Вылежанин прокомментировал решение CAS о снятии с него всех санкций, наложенных МОК.

«Узнал об этом на тренировке. Катался, когда мне позвонили и сказали, что CAS снял с нас все наложенные МОК санкции. Конечно, состояние в этот момент было очень позитивным. Но у меня сразу же возник вопрос: поеду ли я на Олимпиаду? Очень хочется, чтобы нам разрешили поехать в Пхенчхан. Хочется побеждать. Адвокаты готовят пакет документов для МОК, чтобы нас допустили до Игр.

Не могу сказать, что решение CAS стало для меня праздником или вторым днем рождения. Просто правда всегда торжествует, если ты ничего не нарушал. Мы бились за это. Участвовал в слушаниях, причем выступал последним и не слышал, что говорили другие наши ребята. Знаю, вопросы всем задавались примерно одинаковые.

Мне показалось, что отношение к нам было нейтральным. Выслушивали как нашу позицию, так и позицию МОК. Григорий Родченков во время моих слушаний не выступал, была только бумага с его свидетельскими показаниями, ничего конкретного», – рассказал Вылегжанин.