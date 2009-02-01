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    Павел Колобков: «В хартии МОК говорится, что все вопросы должны решаться в спортивном арбитраже. CAS – последняя инстанция»

    Теги Сочи-2014 МОК сборная России сборная России жен Павел Колобков CAS

    Министр спорта России Павел Колобков считает, что решение CAS по 28 российским атлетам должно быть окончательным.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и аннулировал их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил.

    Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что оспорит решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.

    «Если говорить об апелляции, то МОК пока рассматривает возможность апелляции. Но пока это гипотетическая возможность. И в хартии МОК говорится, что все вопросы должны решаться в спортивном арбитраже.

    ОКР сейчас направит предложения в МОК относительно допуска спортсменов к Играм. МОК говорит, что защищает интересы чистых спортсменов, CAS решил, что наши спортсмены чистые. Будем ждать ответа от МОК.

    Мы всегда говорили, что выводы Макларена необоснованные. Теперь это подтверждено судом. Его заслушивали в ходе процесса в CAS.

    Первое место в медальном зачете Сочи – теперь объективный факт. Я с этим вас поздравляю. Согласно хартии МОК, CAS в этом случае последняя инстанция», – рассказал Колобков.

     

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