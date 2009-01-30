Немецкие лыжники могут бойкотировать эстафету Игр-2018, если россияне будут допущены к Паралимпиаде

Тренер немецких лыжников-паралимпийцев Ральф Ромбах заявил, что спортсменки из Германии могут не выйти на старт лыжной эстафеты в Пхенчхане-2018, если нейтральные атлеты из России будут допущены на Паралимпиаду.

«Мы не можем повлиять на решение Международного паралимпийского комитета, но между командами ведется дискуссия о том, чтобы бойкотировать женскую лыжную эстафету в случае допуска нейтральных атлетов из России.

Некоторые спортсмены, безусловно, чисты, но они являются частью той допинговой системы, которая существовала в стране, и если мы оставим этот факт без внимания, мы никогда не сможем контролировать проблему допинга», – заявил Ромбах.

Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут 9-18 марта.