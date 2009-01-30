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    Немецкие лыжники могут бойкотировать эстафету Игр-2018, если россияне будут допущены к Паралимпиаде

    Теги лыжные гонки Паралимпийские игры Пхенчхан-2018 сборная Германии жен (лыжные гонки) паралимпийская сборная России жен

    Тренер немецких лыжников-паралимпийцев Ральф Ромбах заявил, что спортсменки из Германии могут не выйти на старт лыжной эстафеты в Пхенчхане-2018, если нейтральные атлеты из России будут допущены на Паралимпиаду.

    «Мы не можем повлиять на решение Международного паралимпийского комитета, но между командами ведется дискуссия о том, чтобы бойкотировать женскую лыжную эстафету в случае допуска нейтральных атлетов из России.

    Некоторые спортсмены, безусловно, чисты, но они являются частью той допинговой системы, которая существовала в стране, и если мы оставим этот факт без внимания, мы никогда не сможем контролировать проблему допинга», – заявил Ромбах.

    Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут 9-18 марта.

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