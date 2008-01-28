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    Представлена форма российских лыжников для Пхенчхана-2018

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) фото adidas Пхенчхан-2018

    Экипировщик сборной России по лыжным гонкам adidas представил форму, в которой спортсмены выступят на Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Россияне примут участие в турнире в составе команды «Олимпийских атлетов из России» (OAR). Согласно требованиям МОК, на форме спортсменов не должно быть национальной символики, а также упоминания страны.

    Гоночная форма почти не отличается от той, в которой лыжники выступают на Кубке мира, – она выполнена в бордовом цвете, а надпись RUS заменена на OAR.

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