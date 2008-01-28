Представлена форма российских лыжников для Пхенчхана-2018

Экипировщик сборной России по лыжным гонкам adidas представил форму, в которой спортсмены выступят на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Россияне примут участие в турнире в составе команды «Олимпийских атлетов из России» (OAR). Согласно требованиям МОК, на форме спортсменов не должно быть национальной символики, а также упоминания страны.

Гоночная форма почти не отличается от той, в которой лыжники выступают на Кубке мира, – она выполнена в бордовом цвете, а надпись RUS заменена на OAR.