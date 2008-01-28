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    Лыжи. Кубок мира. Устюгов, Сундбю, Колонья пробегут коньковый масс-старт

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Финляндии сборная Канады Жан Марк Гайар Дарио Колонья сборная Швейцарии Мартин Йонсруд Сундбю Сергей Турышев масс-старт Алексей Виценко сборная Франции Морис Манифика Алексей Полторанин сборная Казахстана Алекс Харви Сергей Устюгов Дидрик Тонсет Ииво Нисканен Андрей Мельниченко Симен Хегстад Крюгер Ханс Кристер Холунн Владислав Вечканов Егор Казаринов

    Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Зеефельде пройдет мужская гонка с массового старта свободным стилем.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Зеефельд, Австрия

    Мужчины

    Масс-старт

    15 км, свободный стиль

    Начало гонки - 13.20 по московскому времени. Трансляция – с 13.15 на телеканале «Матч! Арена».

    1. Морис Манифика (Франция)
    2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)
    3. Алексей Полторанин (Казахстан)
    4. Алекс Харви (Канада)
    5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)
    6. Дарио Колонья (Швейцария)
    7. Сергей Устюгов (Россия)
    8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
    9. Ииво Нисканен (Финляндия)
    10. Жан Марк Гайар (Франция)
    11. Дидрик Тонсет (Норвегия)...
    24. Андрей Мельниченко (Россия)...
    26. Алексей Виценко (Россия)...
    31. Сергей Турышев (Россия)...
    61. Егор Казаринов (Россия)...
    75. Владислав Вечканов (Россия)

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