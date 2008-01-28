Лыжи. Кубок мира. Устюгов, Сундбю, Колонья пробегут коньковый масс-старт

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Зеефельде пройдет мужская гонка с массового старта свободным стилем.

Лыжные гонки

Кубок мира

Зеефельд, Австрия

Мужчины

Масс-старт

15 км, свободный стиль

Начало гонки - 13.20 по московскому времени. Трансляция – с 13.15 на телеканале «Матч! Арена».

1. Морис Манифика (Франция)

2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

3. Алексей Полторанин (Казахстан)

4. Алекс Харви (Канада)

5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

6. Дарио Колонья (Швейцария)

7. Сергей Устюгов (Россия)

8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

9. Ииво Нисканен (Финляндия)

10. Жан Марк Гайар (Франция)

11. Дидрик Тонсет (Норвегия)...

24. Андрей Мельниченко (Россия)...

26. Алексей Виценко (Россия)...

31. Сергей Турышев (Россия)...

61. Егор Казаринов (Россия)...

75. Владислав Вечканов (Россия)