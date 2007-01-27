Елена Вяльбе: «Я в смятении и не понимаю, зачем нам ехать на эту Олимпиаду»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию с недопуском ведущих российских спортсменов в Пхенчхан-2018.

«Я нахожусь в смятении и не понимаю, зачем нам ехать на эту Олимпиаду. Никогда в жизни не находилась в таком состоянии. С одной стороны, понимаю, как важно любому спортсмену там выступить. С другой, везти туда просто статистов ни в коем случае нельзя.

И я не считаю нужным прощать тот цинизм, с которым относятся к России. Президент МОК Томас Бах буквально с издевкой сказал, что мы, оказывается, должны ценить, что в Пхенчхан пустили 169 отечественных спортсменов. Сожалею, что когда-то пожимала ему руку и сидела с ним за одним столом.

Наверное, кому-то выгодно, чтобы на Олимпийские игры не поехали лидеры российской команды. В таком случае можно будет, кивая на отсутствие медалей, сказать, что без допинга отечественные спортсмены ни на что не способны. При этом никто не вспомнит, что тех, кто мог бороться за награды, в Пхенчхан просто не пригласили», – рассказала Вяльбе.

Мы будем за них болеть на Олимпиаде