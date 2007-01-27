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    Эмиль Иверсен: «Надеюсь и верю, что Устюгов чист»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Пхенчхан-2018 Сергей Устюгов Эмиль Иверсен

    Норвежский лыжник Эмиль Иверсен верит в честность своих соперников по Кубку мира – российских лыжников и их лидера Сергея Устюгова.

    «Насколько я знаю, ему не предъявлены никакие обвинения. Возможно, я чего-то не знаю. Но я надеюсь и верю, что Устюгов чист. Он сейчас в Зеефельде и выступит на Кубке мира.

    – Ты веришь русским?

    – На самом деле, да. Может быть, это глупо. Но я доверяю всем, кто не пойман. Верю в лучшее, пока обратное не доказано.

    Ситуация с отстранением Устюгова очень неприятная. Он классный парень и отличный соперник на трассе. Он и Йоханнес Хесфлот Клэбо – мои самые главные конкуренты в спринте.

    Я не рад тому, что его не будет на Олимпиаде, нужно же выигрывать у сильнейших. Было бы намного круче победить, если бы Устюгов там был», – отметил Иверсен.

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