Эмиль Иверсен: «Надеюсь и верю, что Устюгов чист»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен верит в честность своих соперников по Кубку мира – российских лыжников и их лидера Сергея Устюгова.

«Насколько я знаю, ему не предъявлены никакие обвинения. Возможно, я чего-то не знаю. Но я надеюсь и верю, что Устюгов чист. Он сейчас в Зеефельде и выступит на Кубке мира.

– Ты веришь русским?

– На самом деле, да. Может быть, это глупо. Но я доверяю всем, кто не пойман. Верю в лучшее, пока обратное не доказано.

Ситуация с отстранением Устюгова очень неприятная. Он классный парень и отличный соперник на трассе. Он и Йоханнес Хесфлот Клэбо – мои самые главные конкуренты в спринте.

Я не рад тому, что его не будет на Олимпиаде, нужно же выигрывать у сильнейших. Было бы намного круче победить, если бы Устюгов там был», – отметил Иверсен.

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