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    Мартин Йонсруд Сундбю: «Устюгов для меня – источник мотивации. Странно, что его не будет на Играх»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) МОК сборная Норвегии Илья Черноусов Пхенчхан-2018 Мартин Йонсруд Сундбю Сергей Устюгов

    Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал ситуацию с недопуском россиянина Сергея Устюгова на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

    «Прежде всего хочу сказать, что ситуация очень странная. Устюгов соревновался с нами на протяжении всей зимы. Он очень сильный лыжник. Также я читал, что Ильи Черноусова нет в списке приглашенных спортсменов. Это так же непонятно, как и с Устюговым.

    Устюгов для меня – источник мотивации, поэтому странно, что его не будет на Играх. Мне нужно просто отталкиваться от решений МОК и верить, что они были приняты на серьезных основаниях. Но в общем и целом ситуация странная», – сказал Сундбю.

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