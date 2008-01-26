Мартин Йонсруд Сундбю: «Устюгов для меня – источник мотивации. Странно, что его не будет на Играх»

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал ситуацию с недопуском россиянина Сергея Устюгова на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

«Прежде всего хочу сказать, что ситуация очень странная. Устюгов соревновался с нами на протяжении всей зимы. Он очень сильный лыжник. Также я читал, что нет в списке приглашенных спортсменов. Это так же непонятно, как и с Устюговым.

Устюгов для меня – источник мотивации, поэтому странно, что его не будет на Играх. Мне нужно просто отталкиваться от решений и верить, что они были приняты на серьезных основаниях. Но в общем и целом ситуация странная», – сказал Сундбю.

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