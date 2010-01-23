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    Сергей Устюгов: «Разочарован в олимпийском движении. Но на Играх жизнь не заканчивается»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков МОК Максим Вылегжанин Пхенчхан-2018 Евгений Белов Сергей Устюгов

    Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказать ему в приглашении на Игры в Пхенчхан-2018.

    «Друзья, с начала декабря я не давал комментарии о своих планах на Олимпиаду. Конечно же, как человек, который посвящает свою жизнь спорту, я хотел и был мотивирован ехать и выигрывать Олимпийские игры. Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моем сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю.

    Но история с моими друзьями и коллегами (Евгением Беловым, Александром Легковым, Максимом Вылегжаниным и другими), дисквалифицированными МОК, заставляла меня задуматься. В их чистоте я уверен, как в своей. Я знаю, каким трудом они завоевывали свои медали.

    Я не сильнее их. Но я соревнуюсь, а они вынуждены сидеть дома. Именно поэтому я не был уверен, что со мной не поступят подобным образом.

    Я был разочарован в олимпийском движении. Сегодняшней новости я удивился и расстроился гораздо меньше, чем ноябрьской о дисквалификации ребят. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие.

    На Олимпийских играх жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что мы – русские, мы – сильные, мы – чистые», – написал Устюгов.

    Шипулин, Устюгов, Ан, фигуристы и хоккеисты – без Олимпиады

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