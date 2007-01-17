СК опроверг показания Родченкова о подмене допинг-проб в Сочи по ночам

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что ведомство собрало достаточное количество доказательст для опровержения утверждений информатора WADA Григория Родченкова.

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По заявлению Родченкова зарубежным СМИ, на Играх в Сочи-2014 была произведена подмена около 100 допинг-проб российских атлетов.

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«Следствием не получено никаких доказательств подмены проб в сочинской лаборатории в 2014 году. В частности, допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в этой лаборатории в 2014 году, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось», — рассказала Петренко .

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Также в Следственном комитете отметили, что допинг-пробы россиян поступали в Антидопинговую лабораторию днем.

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«Допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование. Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, а ночью происходила их замена на так называемые «чистые», и только якобы после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов», — цитирует Петренко «Р-Спорт».