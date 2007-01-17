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    СК опроверг показания Родченкова о подмене допинг-проб в Сочи по ночам

    Теги Сочи-2014 допинг сборная России сборная России жен Григорий Родченков

    Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что ведомство собрало достаточное количество доказательст для опровержения утверждений информатора WADA Григория Родченкова.

    По заявлению Родченкова зарубежным СМИ, на Играх в Сочи-2014 была произведена подмена около 100 допинг-проб российских атлетов.

    «Следствием не получено никаких доказательств подмены проб в сочинской лаборатории в 2014 году. В частности, допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в этой лаборатории в 2014 году, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось», — рассказала Петренко .

    Также в Следственном комитете отметили, что допинг-пробы россиян поступали в Антидопинговую лабораторию днем.

    «Допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование. Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, а ночью происходила их замена на так называемые «чистые», и только якобы после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов», — цитирует Петренко «Р-Спорт».

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