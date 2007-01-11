Светлана Журова: «Данные, опубликованные Fancy Bears, стали бальзамом на наши души»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала публикацию информации о мировом спорте хакерской группировкой Fancy Bears.

«Отмечу, что официальным лицам не стоит реагировать на информацию, полученную путем хакерской атаки. Ведь, кроме опубликованных документов, никаких доказательств не представлено. Думаю, это некорректно. Нас обвиняли, что с помощью хакерских атак мы влияли на выборы президента США, так что всерьез реагировать на подобные взломы все же не стоит.

Единственное, на что нельзя не обратить внимание — то, что эти данные стали бальзамом на наши души. Ведь многие подозревали, что в действиях против российского спорта присутствовал элемент политического заказа», — сказала Журова.