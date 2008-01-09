МОК утвердит список атлетов из России для участия в Играх-2018 до 28 января

Международный олимпийский комитет (МОК) успеет утвердить список спортсменов из России для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 до 28 января.

«Как указано в пресс-релизе 15 декабря, комиссии МОК, которая занимается вопросом приглашения спортсменов-олимпийцев из России, со стороны комиссии по рассмотрению приглашений будет предоставлен список спортсменов, персонала и должностных лиц для его рассмотрения с анализом всей имеющейся информации.

Комиссия успеет подтвердить окончательный список до крайнего срока заявки на Игры — 28 января», – сообщила пресс-служба организации.

Напомним, МОК отстранил от участия в Играх-2018 сборную России. В Южной Корее российские атлеты смогут выступить только в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.