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    МОК утвердит список атлетов из России для участия в Играх-2018 до 28 января

    Теги МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Международный олимпийский комитет (МОК) успеет утвердить список спортсменов из России для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 до 28 января.

    «Как указано в пресс-релизе 15 декабря, комиссии МОК, которая занимается вопросом приглашения спортсменов-олимпийцев из России, со стороны комиссии по рассмотрению приглашений будет предоставлен список спортсменов, персонала и должностных лиц для его рассмотрения с анализом всей имеющейся информации.

    Комиссия успеет подтвердить окончательный список до крайнего срока заявки на Игры — 28 января», – сообщила пресс-служба организации.

    Напомним, МОК отстранил от участия в Играх-2018 сборную России. В Южной Корее российские атлеты смогут выступить только в нейтральном статусе. 

    Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. 

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