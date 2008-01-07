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     «Тур де Ски». Полторанин одержал победу в классическом масс-старте, Ларьков – 2-й, Колонья – 4-й, Устюгов – 14-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Германии сборная Норвегии Маркус Хельнер сборная Швеции сборная Италии сборная Канады Дарио Колонья сборная Швейцарии Станислав Волженцев Мартин Йонсруд Сундбю Даниэль Рикардссон Алексей Виценко сборная Франции Морис Манифика Алексей Полторанин сборная Казахстана Алекс Харви Глеб Ретивых Сергей Устюгов Андрей Ларьков Никлас Дюрхауг Шюр Рете Дидрик Тонсет Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Денис Спицов Иван Якимушкин Франческо де Фабиани Ханс Кристер Холунн Эмиль Иверсен Александр Большунов Томас Бинг

    Казахстанский лыжник Алексей Полторанин одержал победу в классическом масс-старте на 15 км на предпоследнем этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Вторым стал россиянин Андрей Ларьков.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Валь-ди-Фьемме, Италия

    Мужчины

    Масс-старт

    15 км, классический стиль

    1. Алексей Полторанин (Казахстан) – 38.40,3
    2. Андрей Ларьков (Россия) – 0,4
    3. Алекс Харви (Канада) – 0,9
    4. Дарио Колонья (Швейцария) – 2,3
    5. Александр Большунов (Россия) – 15,0
    6. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 20,2
    7. Франческо де Фабиани (Италия) – 23,1
    8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 26,4
    9. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 27,0
    10. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 28,6
    11. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 28,9
    12. Алексей Червоткин (Россия) – 33,9...
    14. Сергей Устюгов (Россия) – 42,8
    15. Денис Спицов (Россия) – 47,3...
    18. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 57,2...
    20. Маркус Хельнер (Швеция) – 1.01,0...
    22. Станислав Волженцев (Россия) – 1.02,4...
    24. Алексей Виценко (Россия) – 1.26,2
    25. Морис Манифика (Франция) – 1.35,9
    26. Иван Якимушкин (Россия) – 1.39,8...
    28. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.40,6
    29. Глеб Ретивых (Россия) – 1.51,7

    Общий зачет

    1. Дарио Колонья (Швейцария) – 2:20.37,7
    2. Алексей Полторанин (Казахстан) – 1.14,4
    3. Сергей Устюгов (Россия) – 1.21,5
    4. Алекс Харви (Канада) – 1.22,7
    5. Александр Большунов (Россия) – 1.39,4
    6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.42,2
    7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 2.12,9
    8.  Алексей Червоткин (Россия) – 2.33,9
    9. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 2.54,7
    10. Жан Марк Гайар (Франция) – 3.00,0
    11. Франческо де Фабиани (Италия) – 3.03,0
    12. Андрей Ларьков (Россия) – 3.04,7
    13. Маркус Хельнер (Швеция) – 3.19,0
    14. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 3.26,7
    15. Морис Манифика (Франция) – 3.48,6
    16. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 3.53,1...
    20. Андрей Мельниченко (Россия) – 5.11,9
    21. Денис Спицов (Россия) – 5.14,5
    22. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 5.23,8
    23. Алексей Виценко (Россия) – 5.25,4
    25. Иван Якимушкин (Россия) – 5.41,3...
    32. Станислав Волженцев (Россия) – 6.43,3...
    41. Глеб Ретивых (Россия) – 8.54,0

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