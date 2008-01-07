 «Тур де Ски». Полторанин одержал победу в классическом масс-старте, Ларьков – 2-й, Колонья – 4-й, Устюгов – 14-й

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин одержал победу в классическом масс-старте на 15 км на предпоследнем этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Вторым стал россиянин Андрей Ларьков.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

Масс-старт

15 км, классический стиль

1. Алексей Полторанин (Казахстан) – 38.40,3

2. Андрей Ларьков (Россия) – 0,4

3. Алекс Харви (Канада) – 0,9

4. Дарио Колонья (Швейцария) – 2,3

5. Александр Большунов (Россия) – 15,0

6. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 20,2

7. Франческо де Фабиани (Италия) – 23,1

8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 26,4

9. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 27,0

10. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 28,6

11. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 28,9

12. Алексей Червоткин (Россия) – 33,9...

14. Сергей Устюгов (Россия) – 42,8

15. Денис Спицов (Россия) – 47,3...

18. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 57,2...

20. Маркус Хельнер (Швеция) – 1.01,0...

22. Станислав Волженцев (Россия) – 1.02,4...

24. Алексей Виценко (Россия) – 1.26,2

25. Морис Манифика (Франция) – 1.35,9

26. Иван Якимушкин (Россия) – 1.39,8...

28. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.40,6

29. Глеб Ретивых (Россия) – 1.51,7

Общий зачет

1. Дарио Колонья (Швейцария) – 2:20.37,7

2. Алексей Полторанин (Казахстан) – 1.14,4

3. Сергей Устюгов (Россия) – 1.21,5

4. Алекс Харви (Канада) – 1.22,7

5. Александр Большунов (Россия) – 1.39,4

6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.42,2

7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 2.12,9

8. Алексей Червоткин (Россия) – 2.33,9

9. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 2.54,7

10. Жан Марк Гайар (Франция) – 3.00,0

11. Франческо де Фабиани (Италия) – 3.03,0

12. Андрей Ларьков (Россия) – 3.04,7

13. Маркус Хельнер (Швеция) – 3.19,0

14. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 3.26,7

15. Морис Манифика (Франция) – 3.48,6

16. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 3.53,1...

20. Андрей Мельниченко (Россия) – 5.11,9

21. Денис Спицов (Россия) – 5.14,5

22. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 5.23,8

23. Алексей Виценко (Россия) – 5.25,4

25. Иван Якимушкин (Россия) – 5.41,3...

32. Станислав Волженцев (Россия) – 6.43,3...

41. Глеб Ретивых (Россия) – 8.54,0