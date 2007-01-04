Классические спринты на «Тур де Ски» отменены из-за сильного ветра

Спринтерские гонки классическим стилем, которые должны были состоятся сегодня в немецком Оберстдорфе, отменены из-за сильного ветра.

Результаты квалификации женского спринта не будут учтены.

Гонки не будут заменены. Таким образом, в программе этого «Тур де Ски» остались только три гонки – на 4 января запланированы коньковые масс-старты на 10 и 15 км, на 6 января – классические масс-старты на 10 и 15 км, на 7 января – забег в гору Альпе Чермис.