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    Классические спринты на «Тур де Ски» отменены из-за сильного ветра

    Теги Кубок мира лыжные гонки Тур де Ски

    Спринтерские гонки классическим стилем, которые должны были состоятся сегодня в немецком Оберстдорфе, отменены из-за сильного ветра.

    Результаты квалификации женского спринта не будут учтены.

    Гонки не будут заменены. Таким образом, в программе этого «Тур де Ски» остались только три гонки – на 4 января запланированы коньковые масс-старты на 10 и 15 км, на 6 января – классические масс-старты на 10 и 15 км, на 7 января – забег в гору Альпе Чермис.

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