«Тур де Ски». Остберг выиграла коньковую гонку преследования, Венг – 2-я, Седова – 11-я

Норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Остберг одержала победу в гонке преследования на 10 км на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде. Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова, финишировавшая 11-й.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Ленцерхайде, Швейцария

Женщины

Гонка преследования

10 км, свободный стиль

1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 26.48,1

2. Хайди Венг (Норвегия) – 27,8

3. Джессика Диггинс (США) – 1.16,9

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.45,9

5. Сэди Бьорнсен (США) – 1.46,2

6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.46,6

7. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.59,9

8. Николь Фессель (Германия) – 2.00,3...

11. Анастасия Седова (Россия) – 2.11,5

12. Анна Хааг (Швеция) – 2.11,7...

14. Катрин Харшем (Норвегия) – 2.16,0...

17. Наталья Непряева (Россия) – 2.42,8

18. Софи Колдуэл (США) – 2.59,2

19. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 3.00,0...

26. Алиса Жамбалова (Россия) – 3.51,3...

30. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 4.04,3...

39. Анна Нечаевская (Россия) – 4.36,9...

49. Яна Кирпиченко (Россия) – 5.08,6...

52. Мария Гущина (Россия) – 5.37,2

Общий зачет

1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 56.18,6

2. Хайди Венг (Норвегия) – 32,8

3. Джессика Диггинс (США) – 1.26,9

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 2.00,9

5. Сэди Бьорнсен (США) – 2.01,2

6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 2.01,6

7. Астрид Якобсен (Норвегия) – 2.14,9

8. Николь Фессель (Германия) – 2.15,3...

11. Анастасия Седова (Россия) – 2.26,5

12. Анна Хааг (Швеция) – 2.26,7...

14. Катрин Харшем (Норвегия) – 2.31,0...

17. Наталья Непряева (Россия) – 2.57,8

18. Софи Колдуэл (США) – 3.14,2

19. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 3.15,0...

26. Алиса Жамбалова (Россия) – 4.06,3...

30. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 4.19,3...

39. Анна Нечаевская (Россия) – 4.51,9...

49. Яна Кирпиченко (Россия) – 5.23,6...

52. Мария Гущина (Россия) – 5.52,2