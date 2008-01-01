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    «Тур де Ски». Остберг выиграла коньковую гонку преследования, Венг – 2-я, Седова – 11-я

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски Астрид Якобсен сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен Майкен Касперсен Фалла сборная Германии жен (лыжные гонки) Анна Хааг гонка 10 км (жен) сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Мария Гущина Николь Фессель Анастасия Седова Алиса Жамбалова Хайди Венг Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Анна Нечаевская Кертту Нисканен Сэди Бьорнсен Софи Колдуэл Яна Кирпиченко

    Норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Остберг одержала победу в гонке преследования на 10 км на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде. Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова, финишировавшая 11-й.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Ленцерхайде, Швейцария

    Женщины

    Гонка преследования

    10 км, свободный стиль

    1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 26.48,1
    2. Хайди Венг (Норвегия) – 27,8
    3. Джессика Диггинс (США) – 1.16,9
    4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.45,9
    5. Сэди Бьорнсен (США) – 1.46,2
    6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.46,6
    7. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.59,9
    8. Николь Фессель (Германия) – 2.00,3...
    11. Анастасия Седова (Россия) – 2.11,5
    12. Анна Хааг (Швеция) – 2.11,7...
    14.  Катрин Харшем (Норвегия) – 2.16,0...
    17. Наталья Непряева (Россия) – 2.42,8
    18. Софи Колдуэл (США) – 2.59,2
    19. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 3.00,0...
    26. Алиса Жамбалова (Россия) – 3.51,3...
    30. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 4.04,3...
    39. Анна Нечаевская (Россия) – 4.36,9...
    49. Яна Кирпиченко (Россия) – 5.08,6...
    52. Мария Гущина (Россия) – 5.37,2

    Общий зачет

    1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 56.18,6
    2. Хайди Венг (Норвегия) – 32,8
    3. Джессика Диггинс (США) – 1.26,9
    4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 2.00,9
    5. Сэди Бьорнсен (США) – 2.01,2
    6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 2.01,6
    7. Астрид Якобсен (Норвегия) – 2.14,9
    8. Николь Фессель (Германия) – 2.15,3...
    11. Анастасия Седова (Россия) – 2.26,5
    12. Анна Хааг (Швеция) – 2.26,7...
    14.  Катрин Харшем (Норвегия) – 2.31,0...
    17. Наталья Непряева (Россия) – 2.57,8
    18. Софи Колдуэл (США) – 3.14,2
    19. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 3.15,0...
    26. Алиса Жамбалова (Россия) – 4.06,3...
    30. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 4.19,3...
    39. Анна Нечаевская (Россия) – 4.51,9...
    49. Яна Кирпиченко (Россия) – 5.23,6...
    52. Мария Гущина (Россия) – 5.52,2

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