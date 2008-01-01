«Тур де Ски». Остберг выиграла коньковую гонку преследования, Венг – 2-я, Седова – 11-я

Норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Остберг одержала победу в гонке преследования на 10 км на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде. Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова, финишировавшая 11-й.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Ленцерхайде, Швейцария
Женщины
Гонка преследования
10 км, свободный стиль
1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 26.48,1
2. Хайди Венг (Норвегия) – 27,8
3. Джессика Диггинс (США) – 1.16,9
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.45,9
5. Сэди Бьорнсен (США) – 1.46,2
6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.46,6
7. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.59,9
8. Николь Фессель (Германия) – 2.00,3...
11. Анастасия Седова (Россия) – 2.11,5
12. Анна Хааг (Швеция) – 2.11,7...
14. Катрин Харшем (Норвегия) – 2.16,0...
17. Наталья Непряева (Россия) – 2.42,8
18. Софи Колдуэл (США) – 2.59,2
19. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 3.00,0...
26. Алиса Жамбалова (Россия) – 3.51,3...
30. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 4.04,3...
39. Анна Нечаевская (Россия) – 4.36,9...
49. Яна Кирпиченко (Россия) – 5.08,6...
52. Мария Гущина (Россия) – 5.37,2
Общий зачет
1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 56.18,6
2. Хайди Венг (Норвегия) – 32,8
3. Джессика Диггинс (США) – 1.26,9
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 2.00,9
5. Сэди Бьорнсен (США) – 2.01,2
6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 2.01,6
7. Астрид Якобсен (Норвегия) – 2.14,9
8. Николь Фессель (Германия) – 2.15,3...
11. Анастасия Седова (Россия) – 2.26,5
12. Анна Хааг (Швеция) – 2.26,7...
14. Катрин Харшем (Норвегия) – 2.31,0...
17. Наталья Непряева (Россия) – 2.57,8
18. Софи Колдуэл (США) – 3.14,2
19. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 3.15,0...
26. Алиса Жамбалова (Россия) – 4.06,3...
30. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 4.19,3...
39. Анна Нечаевская (Россия) – 4.51,9...
49. Яна Кирпиченко (Россия) – 5.23,6...
52. Мария Гущина (Россия) – 5.52,2
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