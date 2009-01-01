«Тур де Ски». Колонья победил в гонке преследования на 15 км «коньком», Устюгов – 2-й, Большунов – 3-й, Сундбю – 6-й

Швейцарский лыжник Дарио Колонья выиграл гонку преследования на 15 км коньковым стилем на третьем этапе «Тур де Ски». Вторым финишировал россиянин Сергей Устюгов, его соотечественник Александр Большунов показал третий результат.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Гонка преследования

15 км, свободный стиль

1. Дарио Колонья (Швейцария) – 34.56,6

2. Сергей Устюгов (Россия) – 17,6

3. Александр Большунов (Россия) – 45,5

4. Алекс Харви (Канада) – 46,8

5. Алексей Полторанин (Казахстан) – 47,1

6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 48,1

7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 48,2

8. Алексей Червоткин (Россия) – 49,9

9. Ииво Нисканен (Финляндия) – 51,5

10. Маркус Хельнер (Швеция) – 1.21,7...

12. Андрей Ларьков (Россия) – 1.21,9...

14. Морис Манифика (Франция) – 1.22,5...

16. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 1.24,3...

19. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.50,5...

21. Калле Халварссон (Швеция) – 2.20,5...

25. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.24,8...

29. Денис Спицов (Россия) – 2.28,7

30. Станислав Волженцев (Россия) – 2.36,8...

33. Иван Якимушкин (Россия) – 2.53,5

34. Алексей Виценко (Россия) – 2.54,6...

40. Шюр Рете (Норвегия) – 3.36,0...

44. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 4.02,8...

46. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 4.12,1...

64. Глеб Ретивых (Россия) – 5.45,9

Общий зачет

1. Дарио Колонья (Швейцария) – 1:12.46,6

2. Сергей Устюгов (Россия) – 22,6

3. Александр Большунов (Россия) – 55,5

4. Алекс Харви (Канада) – 1.01,8

5. Алексей Полторанин (Казахстан) – 1.02,1

6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.03,1

7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.03,2

8. Алексей Червоткин (Россия) – 1.04,9

9. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.06,5

10. Маркус Хельнер (Швеция) – 1.36,7...

12. Андрей Ларьков (Россия) – 1.36,9...

14. Морис Манифика (Франция) – 1.37,5...

16. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 1.39,3...

19. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 2.05,5...

21. Калле Халварссон (Швеция) – 2.35,5...

25. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.39,8...

29. Денис Спицов (Россия) – 2.43,7

30. Станислав Волженцев (Россия) – 2.51,8...

33. Иван Якимушкин (Россия) – 3.08,5

34. Алексей Виценко (Россия) – 3.09,6...

40. Шюр Рете (Норвегия) – 3.51,0...

44. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 4.17,8...

46. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 4.27,1...

64. Глеб Ретивых (Россия) – 6.00,9