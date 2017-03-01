«Тур де Ски». Остберг победила в гонке на 10 км классическим стилем, Хайди Венг – 2-я, Непряева – 12-я, Седова – 16-я

Сегодня в швейцарском Ленцерхайде прошел второй этап многодневки «Тур де Ски». У женщины в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем победила Ингвильд Флюгстад Остберг из Норвегии.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Ленцерхайде, Швейцария
Женщины
Гонка с раздельного старта
10 км, классический стиль
1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 26.59,4
2. Хайди Венг (Норвегия) – 25,7
3. Сэди Бьорнсен (США) – 42,2
4. Кертту Нисканен (Финляндия) – 48,9
5. Анна Хааг (Норвегия) – 52,6
6. Николь Фессель (Германия) – 58,2
7. Джессика Диггинс (США) – 1.04,4...
11. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.14,9
12. Наталья Непряева (Россия) – 1.15,1
13. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.15,5
16. Анастасия Седова (Россия) – 1.21,2
17. Катрин Харшем (Норвегия) – 1.22,6
18. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 1.26,9
20. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.38,4
21. Софи Колдуэл (США) – 1.40,6
26. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.49,8...
32. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 2.08,6
45. Яна Кирпиченко (Россия) – 2.35,7
54. Мария Гущина (Россия) – 3.00,1...
56. Анна Нечаевская (Россия) – 3.08,4
Общий зачет после 2-го этапа
1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 29.45,5
2. Хайди Венг (Норвегия) – 32,8
3. Джессика Диггинс (США) – 1.04,9
4. Сэди Бьорнсен (США) – 1.15,4
5. Наталья Непряева (Россия) – 1.17,3
6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.32,0
7. Софи Колдуэл (США) – 1.32,0
8. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.34,7
9. Анна Хааг (Норвегия) – 1.50,1...
15. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.58,7
17. Катрин Харшем (Норвегия) – 2.05,2
18. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 2.07,1
19. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 2.07,2...
22. Анастасия Седова (Россия) – 2.22,7...
27. Алиса Жамбалова (Россия) – 2.37,8...
49. Яна Кирпиченко (Россия) – 3.44,9...
57. Мария Гущина (Россия) – 4.05,6
58. Анна Нечаевская (Россия) – 4.14,1
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