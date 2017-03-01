«Тур де Ски». Остберг победила в гонке на 10 км классическим стилем, Хайди Венг – 2-я, Непряева – 12-я, Седова – 16-я

Сегодня в швейцарском Ленцерхайде прошел второй этап многодневки «Тур де Ски». У женщины в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем победила Ингвильд Флюгстад Остберг из Норвегии.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Ленцерхайде, Швейцария

Женщины

Гонка с раздельного старта

10 км, классический стиль

1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 26.59,4

2. Хайди Венг (Норвегия) – 25,7

3. Сэди Бьорнсен (США) – 42,2

4. Кертту Нисканен (Финляндия) – 48,9

5. Анна Хааг (Норвегия) – 52,6

6. Николь Фессель (Германия) – 58,2

7. Джессика Диггинс (США) – 1.04,4...

11. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.14,9

12. Наталья Непряева (Россия) – 1.15,1

13. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.15,5

16. Анастасия Седова (Россия) – 1.21,2

17. Катрин Харшем (Норвегия) – 1.22,6

18. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 1.26,9

20. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.38,4

21. Софи Колдуэл (США) – 1.40,6

26. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.49,8...

32. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 2.08,6

45. Яна Кирпиченко (Россия) – 2.35,7

54. Мария Гущина (Россия) – 3.00,1...

56. Анна Нечаевская (Россия) – 3.08,4

Общий зачет после 2-го этапа



1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 29.45,5

2. Хайди Венг (Норвегия) – 32,8

3. Джессика Диггинс (США) – 1.04,9

4. Сэди Бьорнсен (США) – 1.15,4

5. Наталья Непряева (Россия) – 1.17,3

6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.32,0

7. Софи Колдуэл (США) – 1.32,0

8. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.34,7

9. Анна Хааг (Норвегия) – 1.50,1...

15. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.58,7

17. Катрин Харшем (Норвегия) – 2.05,2

18. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 2.07,1

19. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 2.07,2...

22. Анастасия Седова (Россия) – 2.22,7...

27. Алиса Жамбалова (Россия) – 2.37,8...

49. Яна Кирпиченко (Россия) – 3.44,9...

57. Мария Гущина (Россия) – 4.05,6

58. Анна Нечаевская (Россия) – 4.14,1