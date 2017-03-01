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    «Тур де Ски». Остберг победила в гонке на 10 км классическим стилем, Хайди Венг – 2-я, Непряева – 12-я, Седова – 16-я

    Теги Кубок мира результаты Айно Кайса Сааринен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски Астрид Якобсен сборная Норвегии жен сборная Финляндии жен Майкен Касперсен Фалла Анна Хааг сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Киккан Рэнделл Мария Гущина Николь Фессель Анастасия Седова Алиса Жамбалова Хайди Венг Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Анна Нечаевская Кертту Нисканен Сэди Бьорнсен Катрин Харшем Лорьен ван дер Граф Софи Колдуэл сборная Швейцарии жен Яна Кирпиченко Силье Ойре Шлинн

    Сегодня в швейцарском Ленцерхайде прошел второй этап многодневки «Тур де Ски». У женщины в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем победила Ингвильд Флюгстад Остберг из Норвегии. 

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Ленцерхайде, Швейцария

    Женщины

    Гонка с раздельного старта

    10 км, классический стиль

    1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 26.59,4
    2. Хайди Венг (Норвегия) – 25,7
    3. Сэди Бьорнсен (США) – 42,2
    4. Кертту Нисканен (Финляндия) – 48,9
    5. Анна Хааг (Норвегия) – 52,6
    6. Николь Фессель (Германия) – 58,2
    7. Джессика Диггинс (США) – 1.04,4...
    11. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.14,9
    12. Наталья Непряева (Россия) – 1.15,1
    13. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.15,5
    16. Анастасия Седова (Россия) – 1.21,2
    17. Катрин Харшем (Норвегия) – 1.22,6
    18. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 1.26,9
    20. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.38,4
    21. Софи Колдуэл (США) – 1.40,6
    26. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.49,8...
    32. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 2.08,6
    45. Яна Кирпиченко (Россия) – 2.35,7
    54. Мария Гущина (Россия) – 3.00,1...
    56. Анна Нечаевская (Россия) – 3.08,4

    Общий зачет после 2-го этапа

    1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 29.45,5
    2. Хайди Венг (Норвегия) – 32,8
    3. Джессика Диггинс (США) – 1.04,9
    4. Сэди Бьорнсен (США) – 1.15,4
    5. Наталья Непряева (Россия) – 1.17,3
    6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.32,0
    7. Софи Колдуэл (США) – 1.32,0
    8. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.34,7
    9. Анна Хааг (Норвегия) – 1.50,1...
    15. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.58,7
    17. Катрин Харшем (Норвегия) – 2.05,2
    18. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 2.07,1
    19. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 2.07,2...
    22. Анастасия Седова (Россия) – 2.22,7...
    27. Алиса Жамбалова (Россия) – 2.37,8...
    49. Яна Кирпиченко (Россия) – 3.44,9...
    57. Мария Гущина (Россия) – 4.05,6
    58. Анна Нечаевская (Россия) – 4.14,1

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