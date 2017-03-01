«Тур де Ски». Колонья выиграл классическую «разделку» на 15 км, Сундбю – 3-й, Большунов – 4-й, Устюгов – 10-й

31 декабря в швейцарском Ленцерхайде на многодневке «Тур де Ски» состоялась мужская классическая гонка с раздельного старта на 15 км. Победу одержал швейцарец Дарио Колонья, россиянин Александр Большунов – 4-й, Алексей Червоткин – 5-й, Сергей Устюгов – 10-й.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Гонка с раздельного старта

15 км, классический стиль

1. Дарио Колонья (Швейцария) – 35.29,5

2. Алексей Полторанин (Казахстан) – 0,6

3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 13,1

4. Александр Большунов (Россия) – 14,0

5. Алексей Червоткин (Россия) – 16,2

6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 21,2

7. Ииво Нисканен (Финляндия) – 22,9

8. Франческо де Фабиани (Италия) – 27,2

9. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 32,0

10. Сергей Устюгов (Россия) – 37,1...

13. Станислав Волженцев (Россия) – 48,6...

16. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 49,9

17. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 51,8

18. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 52,3

19. Маркус Хельнер (Швеция) – 56,7...

20. Алекс Харви (Канада) – 57,9...

22. Морис Манифика (Франция) – 1.06,0

23. Андрей Ларьков (Россия) – 1.08,0...

29. Иван Якимушкин (Россия) – 1.25,5...

33. Калле Халварссон (Швеция) – 1.29,6...

37. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.38,6...

40. Денис Спицов (Россия) – 1.47,1...

43. Алексей Виценко (Россия) – 1.49,9...

46. Шюр Рете (Норвегия) – 1.59,3...

61. Глеб Ретивых (Россия) – 2.45,0...

72. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 3.14,5



Общий зачет после 2-го этапа



1. Сергей Устюгов (Россия) – 38.05,0

2. Дарио Колонья (Швейцария) – 1,6

3. Александр Большунов (Россия) – 12,7

4. Алексей Полторанин (Казахстан) – 22,0

5. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 27,7

6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 39,1...

8. Алексей Червоткин (Россия) – 49,8

9. Алекс Харви (Канада) – 53,8...

13, Эмиль Иверсен (Норвегия) – 59,6

14. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.05,9...

16. Маркус Хельнер (Швеция) – 1.18,1...

18. Станислав Волженцев (Россия) – 1.20,9...

21. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 1.24,1

22. Андрей Ларьков (Россия) – 1.30,6...

24. Морис Манифика (Франция) – 1.37,3...

27. Калле Халварссон (Швеция) – 1.52,5...

31. Иван Якимушкин (Россия) – 1.59,2...

34. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.02,4...

40. Денис Спицов (Россия) – 2.19,1...

42. Алексей Виценко (Россия) – 2.21,4...

45. Шюр Рете (Норвегия) – 2.33,4...

52. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 2.56,1...

57. Глеб Ретивых (Россия) – 3.06,7