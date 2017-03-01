«Тур де Ски». Колонья выиграл классическую «разделку» на 15 км, Сундбю – 3-й, Большунов – 4-й, Устюгов – 10-й

31 декабря в швейцарском Ленцерхайде на многодневке «Тур де Ски» состоялась мужская классическая гонка с раздельного старта на 15 км. Победу одержал швейцарец Дарио Колонья, россиянин Александр Большунов – 4-й, Алексей Червоткин – 5-й, Сергей Устюгов – 10-й.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
Гонка с раздельного старта
15 км, классический стиль
1. Дарио Колонья (Швейцария) – 35.29,5
2. Алексей Полторанин (Казахстан) – 0,6
3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 13,1
4. Александр Большунов (Россия) – 14,0
5. Алексей Червоткин (Россия) – 16,2
6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 21,2
7. Ииво Нисканен (Финляндия) – 22,9
8. Франческо де Фабиани (Италия) – 27,2
9. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 32,0
10. Сергей Устюгов (Россия) – 37,1...
13. Станислав Волженцев (Россия) – 48,6...
16. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 49,9
17. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 51,8
18. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 52,3
19. Маркус Хельнер (Швеция) – 56,7...
20. Алекс Харви (Канада) – 57,9...
22. Морис Манифика (Франция) – 1.06,0
23. Андрей Ларьков (Россия) – 1.08,0...
29. Иван Якимушкин (Россия) – 1.25,5...
33. Калле Халварссон (Швеция) – 1.29,6...
37. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.38,6...
40. Денис Спицов (Россия) – 1.47,1...
43. Алексей Виценко (Россия) – 1.49,9...
46. Шюр Рете (Норвегия) – 1.59,3...
61. Глеб Ретивых (Россия) – 2.45,0...
72. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 3.14,5
Общий зачет после 2-го этапа
1. Сергей Устюгов (Россия) – 38.05,0
2. Дарио Колонья (Швейцария) – 1,6
3. Александр Большунов (Россия) – 12,7
4. Алексей Полторанин (Казахстан) – 22,0
5. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 27,7
6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 39,1...
8. Алексей Червоткин (Россия) – 49,8
9. Алекс Харви (Канада) – 53,8...
13, Эмиль Иверсен (Норвегия) – 59,6
14. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.05,9...
16. Маркус Хельнер (Швеция) – 1.18,1...
18. Станислав Волженцев (Россия) – 1.20,9...
21. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 1.24,1
22. Андрей Ларьков (Россия) – 1.30,6...
24. Морис Манифика (Франция) – 1.37,3...
27. Калле Халварссон (Швеция) – 1.52,5...
31. Иван Якимушкин (Россия) – 1.59,2...
34. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.02,4...
40. Денис Спицов (Россия) – 2.19,1...
42. Алексей Виценко (Россия) – 2.21,4...
45. Шюр Рете (Норвегия) – 2.33,4...
52. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 2.56,1...
57. Глеб Ретивых (Россия) – 3.06,7
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