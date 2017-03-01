Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Тур де Ски». Колонья выиграл классическую «разделку» на 15 км, Сундбю – 3-й, Большунов – 4-й, Устюгов – 10-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Маркус Хельнер сборная Швеции сборная Финляндии сборная Канады Дарио Колонья сборная Швейцарии Станислав Волженцев Мартин Йонсруд Сундбю Даниэль Рикардссон Алексей Виценко сборная Франции Морис Манифика Алексей Полторанин сборная Казахстана Алекс Харви Глеб Ретивых Сергей Устюгов Андрей Ларьков Никлас Дюрхауг Шюр Рете Финн Хоген Крог Калле Халварссон Дидрик Тонсет Алексей Червоткин Ииво Нисканен Андрей Мельниченко Денис Спицов Иван Якимушкин Франческо де Фабиани Ханс Кристер Холунн Эмиль Иверсен Александр Большунов

    31 декабря в швейцарском Ленцерхайде на многодневке «Тур де Ски» состоялась мужская классическая гонка с раздельного старта на 15 км. Победу одержал швейцарец Дарио Колонья, россиянин Александр Большунов – 4-й, Алексей Червоткин – 5-й, Сергей Устюгов – 10-й.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Ленцерхайде, Швейцария

    Мужчины

    Гонка с раздельного старта

    15 км, классический стиль

    1. Дарио Колонья (Швейцария) – 35.29,5
    2. Алексей Полторанин (Казахстан) – 0,6
    3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 13,1
    4. Александр Большунов (Россия) – 14,0
    5. Алексей Червоткин (Россия) – 16,2
    6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 21,2
    7. Ииво Нисканен (Финляндия) – 22,9
    8. Франческо де Фабиани (Италия) – 27,2
    9. Дидрик Тонсет (Норвегия)  – 32,0
    10. Сергей Устюгов (Россия)  – 37,1...
    13. Станислав Волженцев (Россия) – 48,6...
    16. Никлас Дюрхауг (Норвегия)  – 49,9
    17. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 51,8
    18. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 52,3
    19. Маркус Хельнер (Швеция)  – 56,7...
    20. Алекс Харви (Канада) – 57,9...
    22. Морис Манифика (Франция) – 1.06,0
    23. Андрей Ларьков (Россия) – 1.08,0...
    29. Иван Якимушкин (Россия) – 1.25,5...
    33. Калле Халварссон (Швеция)  – 1.29,6...
    37. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.38,6...
    40. Денис Спицов (Россия) – 1.47,1...
    43. Алексей Виценко (Россия) – 1.49,9...
    46. Шюр Рете (Норвегия) – 1.59,3...
    61. Глеб Ретивых (Россия) – 2.45,0...
    72. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 3.14,5

    Общий зачет после 2-го этапа

    1. Сергей Устюгов (Россия) – 38.05,0
    2. Дарио Колонья (Швейцария) – 1,6
    3. Александр Большунов (Россия) – 12,7
    4. Алексей Полторанин (Казахстан) – 22,0
    5. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 27,7
    6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 39,1...
    8. Алексей Червоткин (Россия) – 49,8
    9. Алекс Харви (Канада) – 53,8...
    13, Эмиль Иверсен (Норвегия) – 59,6
    14. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.05,9...
    16. Маркус Хельнер (Швеция) – 1.18,1...
    18. Станислав Волженцев (Россия) – 1.20,9...
    21. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 1.24,1
    22. Андрей Ларьков (Россия) – 1.30,6...
    24. Морис Манифика (Франция) – 1.37,3...
    27. Калле Халварссон (Швеция) – 1.52,5...
    31. Иван Якимушкин (Россия) – 1.59,2...
    34. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.02,4...
    40. Денис Спицов (Россия) – 2.19,1...
    42. Алексей Виценко (Россия) – 2.21,4...
    45. Шюр Рете (Норвегия) – 2.33,4...
    52. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 2.56,1...
    57. Глеб Ретивых (Россия) – 3.06,7

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться