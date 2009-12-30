Юрий Бородавко: «Молчание Черноусова само по себе ничего не означает. Но как-то это неправильно»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прояснил свою позицию относительно российского лыжника Ильи Черноусова.

Ранее в СМИ появилось заявление Бородавко о том, что пожизненное отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиадах является «заказом», а лыжник Черноусов «сдает своих партнеров и товарищей», чтобы получить золото Сочи-2014.

– Вас правильно поняли, когда было опубликовано резонансное интервью, в котором спортсмен назван предателем?

– Это было сказано уже после интервью, когда мы просто общались. И моя фраза начиналась так: «Если вдруг окажется, а я этого не исключаю…» И дальше по тексту. Я не утверждал, что так и есть. Просто предположил в личной беседе, не подозревая, что это будет опубликовано.

– Почему вы предположили, что такой вариант возможен?

– Это было сказано на эмоциях. Я не понимал, да и не понимаю, почему в ситуации, когда обвиняют Легкова, Черноусов молчит. Он же может высказаться в его защиту, Илья все это время тренировался с Александром бок о бок и свою бронзу в Сочи выиграл во многом благодаря этому. Его молчание, конечно, само по себе ничего не означает. Но как-то это неправильно, – рассказал Бородавко.