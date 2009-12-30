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    Юрий Бородавко: «Молчание Черноусова само по себе ничего не означает. Но как-то это неправильно»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Юрий Бородавко Илья Черноусов

    Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прояснил свою позицию относительно российского лыжника Ильи Черноусова.

    Ранее в СМИ появилось заявление Бородавко о том, что пожизненное отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиадах является «заказом», а лыжник Черноусов «сдает своих партнеров и товарищей», чтобы получить золото Сочи-2014.

    – Вас правильно поняли, когда было опубликовано резонансное интервью, в котором спортсмен назван предателем?

    – Это было сказано уже после интервью, когда мы просто общались. И моя фраза начиналась так: «Если вдруг окажется, а я этого не исключаю…» И дальше по тексту. Я не утверждал, что так и есть. Просто предположил в личной беседе, не подозревая, что это будет опубликовано.

    – Почему вы предположили, что такой вариант возможен?

    – Это было сказано на эмоциях. Я не понимал, да и не понимаю, почему в ситуации, когда обвиняют Легкова, Черноусов молчит. Он же может высказаться в его защиту, Илья все это время тренировался с Александром бок о бок и свою бронзу в Сочи выиграл во многом благодаря этому. Его молчание, конечно, само по себе ничего не означает. Но как-то это неправильно, – рассказал Бородавко.

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