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    «Тур де Ски». Устюгов победил в спринте свободным стилем, Пеллегрино – 2-й, Крог – 5-й, Большунов – 9-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Маркус Хельнер сборная Швеции сборная Италии сборная Канады Дарио Колонья сборная Швейцарии Девон Кершоу Станислав Волженцев Мартин Йонсруд Сундбю Алексей Виценко сборная Франции Морис Манифика Алекс Харви Глеб Ретивых Сергей Устюгов Андрей Ларьков Никлас Дюрхауг Шюр Рете Финн Хоген Крог Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Дидрик Тонсет Алексей Червоткин Эндрю Масгрэйв сборная Великобритании Андрей Мельниченко Денис Спицов Иван Якимушкин Ханс Кристер Холунн Эмиль Иверсен Александр Большунов Ришар Жув Люка Шанава Ристоматти Хакола

    В швейцарском Ленцерхайде началась многодневка «Тур де Ски». У мужчин в спринте свободным стилем победу одержал россиянин Сергей Устюгов. 

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Ленцерхайде, Швейцария

    Мужчины

    Спринт, свободный стиль

    1. Сергей Устюгов (Россия) 
    2. Федерико Пеллегрино (Италия)
    3. Люка Шанава (Франция)
    4. Ристоматти Хакола (Финляндия)
    5. Финн Хоген Крог (Норвегия)
    6. Ришар Жув (Франция)
    7. Алекс Харви (Канада)...
    9. Александр Большунов (Россия)...
    12. Эмиль Иверсен (Норвегия)...
    14. Дарио Колонья (Швейцария)...
    16. Андрей Ларьков (Россия)...
    20. Маркус Хельнер (Швеция)
    21. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
    22. Глеб Ретивых (Россия)...
    24. Андрей Мельниченко (Россия)
    27. Калле Халварссон (Швеция)...
    35. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)
    36. Морис Манифика (Франция)
    40. Алексей Виценко (Россия)...
    42. Денис Спицов (Россия)...
    44. Станислав Волженцев (Россия)...
    51. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)
    57. Алексей Червоткин (Россия)
    58. Иван Якимушкин (Россия)
    59. Дидрик Тонсет (Норвегия)
    61. Шюр Рете (Норвегия)
    63. Никлас Дюрхауг (Норвегия)...
    86. Девон Кершоу (Канада)

    Общий зачет

    1. Сергей Устюгов (Россия) – 1.58,4
    2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 7,1
    3. Люка Шанава (Франция) – 13,2
    4. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 16,4
    5. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 18,7
    6. Ришар Жув (Франция) – 25,2
    7. Алекс Харви (Канада) – 33,0...
    9. Александр Большунов (Россия) – 35,8...
    12. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 44,9...
    14. Дарио Колонья (Швейцария) – 53,7...
    19. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 58,1
    20. Глеб Ретивых (Россия) – 58,8...
    22. Андрей Ларьков (Россия) – 59,7
    23. Калле Халварссон (Швеция) – 1.00,0
    24. Маркус Хельнер (Швеция) – 1.00,5...
    26. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.00,9
    35. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.08,1
    36. Морис Манифика (Франция) – 1.08,4
    37. Алексей Полторанин (Казахстан) – 1.08,5...
    40. Алексей Виценко (Россия) – 1.08,6...
    42. Денис Спицов (Россия) – 1.09,1...
    44. Станислав Волженцев (Россия) – 1.09,4...
    57. Алексей Червоткин (Россия) – 1.10,7
    58. Иван Якимушкин (Россия) – 1.10,8
    59. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.11,0...
    61. Шюр Рете (Норвегия) – 1.11,2
    63. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 1.11,3...

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