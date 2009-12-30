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    «Тур де Ски». Ван дер Граф одержала победу в коньковом спринте, Фалла – 3-я, Непряева – 4-я

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски Астрид Якобсен сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен Майкен Касперсен Фалла Селина Гаспарин Мари Лаукканен Анна Хааг сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Киккан Рэнделл Мария Гущина Анастасия Седова Алиса Жамбалова Хайди Венг Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Анна Нечаевская Кертту Нисканен Сэди Бьорнсен Катрин Харшем Софи Колдуэл сборная Швейцарии жен Яна Кирпиченко Сандра Рингвальд

    Сегодня в швейцарском Ленцерхайде стартовала многодневка «Тур де Ски». В первый соревновательный день женщины пробежали спринт свободным стилем. Победу одержала представительница Швейцарии Лорьен ван дер Граф. 

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Ленцерхайде, Швейцария

    Женщины

    Спринт, свободный стиль

    1. Лорьен ван дер Граф (Швейцария) 
    2. Софи Колдуэл (США) 
    3. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) 
    4. Наталья Непряева (Россия) 
    5. Джессика Диггинс (США) 
    6. Сандра Рингвальд (Германия) 
    7. Хайди Венг (Норвегия)
    8. Криста Пярмякоски (Финляндия)
    9. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)...
    11. Мари Лаукканен (Финляндия)...
    14. Сэди Бьорнсен (США)...
    18. Селина Гаспарин (Швейцария) 
    19. Катрин Харшем (Норвегия)...
    22. Кертту Нисканен (Финляндия)
    26. Астрид Якобсен (Норвегия)...
    44. Киккан Рэнделл (США)...
    52.  Анна Хааг (Швеция)
    59. Алиса Жамбалова (Россия)...
    65. Анастасия Седова (Россия)...
    69. Мария Гущина (Россия)
    70. Анна Нечаевская (Россия)
    71. Яна Кирпиченко (Россия)

    Общий зачет

    1. Лорьен ван дер Граф (Швейцария) – 2.31,9
    2. Софи Колдуэл (США) – 5,6
    3. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 12,7
    4. Джессика Диггинс (США) – 14,7
    5. Наталья Непряева (Россия) – 16,4
    6. Сандра Рингвальд (Германия) – 21,3
    7. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 29,2
    8. Хайди Венг (Норвегия) – 31,3
    9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 33,4...
    14. Сэди Бьорнсен (США) – 52,4...
    16. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 54,5...
    20. Катрин Харшем (Норвегия) – 56,8...
    21. Кертту Нисканен (Финляндия) – 57,3
    22. Астрид Якобсен (Норвегия) – 58,0...
    44. Киккан Рэнделл (США) – 1.08,5...
    52. Анна Хааг (Швеция) – 1.11,7...
    59. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.13,6...
    65. Анастасия Седова (Россия) – 1.15,7...
    69. Мария Гущина (Россия) – 1.19,7
    70. Анна Нечаевская (Россия) – 1.19,9
    71. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.23,4

     

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