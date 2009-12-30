«Тур де Ски». Ван дер Граф одержала победу в коньковом спринте, Фалла – 3-я, Непряева – 4-я

Сегодня в швейцарском Ленцерхайде стартовала многодневка «Тур де Ски». В первый соревновательный день женщины пробежали спринт свободным стилем. Победу одержала представительница Швейцарии Лорьен ван дер Граф.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Ленцерхайде, Швейцария

Женщины

Спринт, свободный стиль

1. Лорьен ван дер Граф (Швейцария)

2. Софи Колдуэл (США)

3. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

4. Наталья Непряева (Россия)

5. Джессика Диггинс (США)

6. Сандра Рингвальд (Германия)

7. Хайди Венг (Норвегия)

8. Криста Пярмякоски (Финляндия)

9. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)...

11. Мари Лаукканен (Финляндия)...

14. Сэди Бьорнсен (США)...

18. Селина Гаспарин (Швейцария)

19. Катрин Харшем (Норвегия)...

22. Кертту Нисканен (Финляндия)

26. Астрид Якобсен (Норвегия)...

44. Киккан Рэнделл (США)...

52. Анна Хааг (Швеция)

59. Алиса Жамбалова (Россия)...

65. Анастасия Седова (Россия)...

69. Мария Гущина (Россия)

70. Анна Нечаевская (Россия)

71. Яна Кирпиченко (Россия)

Общий зачет

1. Лорьен ван дер Граф (Швейцария) – 2.31,9

2. Софи Колдуэл (США) – 5,6

3. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 12,7

4. Джессика Диггинс (США) – 14,7

5. Наталья Непряева (Россия) – 16,4

6. Сандра Рингвальд (Германия) – 21,3

7. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 29,2

8. Хайди Венг (Норвегия) – 31,3

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 33,4...

14. Сэди Бьорнсен (США) – 52,4...

16. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 54,5...

20. Катрин Харшем (Норвегия) – 56,8...

21. Кертту Нисканен (Финляндия) – 57,3

22. Астрид Якобсен (Норвегия) – 58,0...

44. Киккан Рэнделл (США) – 1.08,5...

52. Анна Хааг (Швеция) – 1.11,7...

59. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.13,6...

65. Анастасия Седова (Россия) – 1.15,7...

69. Мария Гущина (Россия) – 1.19,7

70. Анна Нечаевская (Россия) – 1.19,9

71. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.23,4