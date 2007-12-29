Все 11 россиян, которых дисквалифицировал МОК, отстранены от стартов под эгидой FIS

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не стала отстранять Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) за нарушения участниками сборной России антидопинговых правил, однако вынесла ей предупреждение.

Напомним, дисциплинарная комиссия МОК пожизненно отстранила Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Анастасию Доценко, Юлию Чекалеву, Никиту Крюкова, Наталью Матвееву и Александра Бессмертных от участия в Олимпийских играх и аннулировала их результаты Сочи-2014 за нарушение антидопинговых правил.

FIS, следуя решению МОК, отстранила указанных лыжников от участия в соревнованиях под эгидой организации.

«В настоящее время на основе существующих доказательств Совет FIS не намерен приостанавливать деятельность ФЛГР в рамках сотрудничества с FIS. Тем не менее, FIS выносит ФЛГР предупреждение и ожидает полного сотрудничества в реализации решения Международного олимпийского комитета (МОК), касающегося российских спортсменов и персонала.

Кроме того, FIS ожидает полного сотрудничества в отношении решений антидопинговой панели FIS и возможных последующих решений Спортивного арбитражного суда (CAS)», – говорится в официальном заявлении FIS.

Также в заявлении отмечается, что все запланированные в России соревнования под эгидой международной организации будут проводиться согласно календарю.