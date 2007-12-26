Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Виталий Мутко: «На наш взгляд, ни одного факта нарушений антидопинговых правил в Сочи-2014 не было»

    Теги Виталий Мутко Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен

    Вице-премьер Виталий Мутко поделился мнением насчет решений Международного олимпийского комитета (МОК), который признал наличие многочисленных допинговых нарушений с российской стороны во время Сочи-2014.

    «В последнее время очень большие нападки на российский спорт. Очень много чего политизировано. Престиж наших побед дискредитируется. Наша антидопинговая система работала, и этому есть доказательства. Очень важно создать имидж нашему спорту.

    Никакой государственной программы поддержки допинга не было. Но мы на добросовестной основе поддержали инициативу WADA и выполнили все их требования. Прошли комиссию Освальда и Шмидта. Сам информатор говорил, что на определенной основе поддерживал допинг, а теперь решил всех-всех сдать.

    На наш взгляд, ни одного факта нарушений антидопингового регламента в Сочи не было. Но есть решение МОК. Еще раз хочу сказать: по отношению ко мне нет никаких вопросов касательно употребления допинга. Готов и по сей день нести ответственность.

    Для меня Игры в Сочи – лучшие в истории. Теперь будем поддерживать наших спортсменов под нейтральным флагом», – сказал Мутко.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться