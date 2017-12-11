Nike не будет шить форму для нейтральных атлетов из России. Детали экипировки еще не известны

Рабочая группа Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Николь Ховерц будет заниматься вопросами формы для нейтральных атлетов из России.

Об этом сообщает издание The New York Times.

«Были предположения о том, что компания Nike может принять участие в разработке формы для нейтральных спортсменов, но пресс-секретарь компании сообщила, что Nike больше не является спонсором Международного олимпийского комитета (МОК) и к ним не обращались за помощью в разработке формы для россиян.

Согласно пресс-службе МОК, решения о компании, которая создаст форму для россиян, о цвете формы и о величине слова «Россия» на экипировке еще не принимались. Этими вопросами будет заниматься рабочая группа МОК под руководством Николь Ховерц, бывшей синхронистки из Арубы, а ныне — члена МОК.

Организация отказалась указать крайний срок, когда будут приняты решения по форме для нейтральных атлетов из России», – пишет The New York Times.