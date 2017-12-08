Председатель Госдумы: «Депутатам нечего делать на Играх, если они не могут обеспечить российским атлетам выступление под нашим флагом»

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин отрицательно отнесся к предложению депутата Валерия Газзаева о поездке российских депутатов в Пхенчхан в феврале вместо запланированного апрельского отпуска.

«Если мы не можем обеспечить возможность выступления нашим спортсменам под нашим флагом от имени нашей страны, нам там делать нечего», — сказал Володин.

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