Линдси Вонн: «Если в допинговой истории с Россией есть хоть частичка правды, МОК поступил правильно»

Американская горнолыжница прокомментировала решение МОК допустить российских спортсменов в только под нейтральным флагом.

«То, что сделали русские, – это просто недопустимо. Нам нельзя допустить повторения этой ситуации.

Если в допинговой истории с Россией есть хоть частичка правды, то поступил правильно, отстранив их от Игр-2018.

Очевидно, что некоторые российские спортсмены чисты, но у них есть возможность выступить в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом. Все честно.

Но вся эта ситуация меня не удивляет. Некоторые люди сделают все, чтобы выиграть медали и привезти золото домой. Такие люди просто не хотят следовать правилам», – рассказала Вонн.

На Олимпиаду нужно ехать без флага. Это не унижение

Нейтральный флаг – что это?