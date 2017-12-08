Линдси Вонн: «Если в допинговой истории с Россией есть хоть частичка правды, МОК поступил правильно»
Американская горнолыжница Линдси Вонн прокомментировала решение МОК допустить российских спортсменов в Пхенчхан-2018 только под нейтральным флагом.
«То, что сделали русские, – это просто недопустимо. Нам нельзя допустить повторения этой ситуации.
Если в допинговой истории с Россией есть хоть частичка правды, то МОК поступил правильно, отстранив их от Игр-2018.
Очевидно, что некоторые российские спортсмены чисты, но у них есть возможность выступить в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом. Все честно.
Но вся эта ситуация меня не удивляет. Некоторые люди сделают все, чтобы выиграть медали и привезти золото домой. Такие люди просто не хотят следовать правилам», – рассказала Вонн.
На Олимпиаду нужно ехать без флага. Это не унижение
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