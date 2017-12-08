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    Линдси Вонн: «Если в допинговой истории с Россией есть хоть частичка правды, МОК поступил правильно»

    Теги допинг горные лыжи МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Линдси Вонн сборная США жен

    Американская горнолыжница Линдси Вонн прокомментировала решение МОК допустить российских спортсменов в Пхенчхан-2018 только под нейтральным флагом.

    «То, что сделали русские, – это просто недопустимо. Нам нельзя допустить повторения этой ситуации.

    Если в допинговой истории с Россией есть хоть частичка правды, то МОК поступил правильно, отстранив их от Игр-2018.

    Очевидно, что некоторые российские спортсмены чисты, но у них есть возможность выступить в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом. Все честно.

    Но вся эта ситуация меня не удивляет. Некоторые люди сделают все, чтобы выиграть медали и привезти золото домой. Такие люди просто не хотят следовать правилам», – рассказала Вонн.

    На Олимпиаду нужно ехать без флага. Это не унижение

    Нейтральный флаг – что это?

    Опрос

    Нужно ли русским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018?

    90994 голосa 234
    • Да
      59%
    • Нет
      41%

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