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    Григорий Родченков: «Надеюсь, мое сотрудничество с МОК и WADA послужит отпущению грехов»

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен WADA Григорий Родченков московская антидопинговая лаборатория

    Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выразил надежду, что искупил свои грехи за помощь в создании допинговой системы тем, что рассказал о ней.

    «Я знаю, что я разочаровал многих друзей и коллег своей двуличностью, выступая в качестве директора Московской лаборатории. Не оправдывая своих действий, я надеюсь, что все поймут систему, в которой я работал.

    Надеюсь, что мое сотрудничество с комиссией Шмида, комиссией Освальда, WADA и профессором Маклареном станут формой покаяния и отпущения грехов», – говорится в аффидевите Родченкова.

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