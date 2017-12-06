Григорий Родченков: «Надеюсь, мое сотрудничество с МОК и WADA послужит отпущению грехов»

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выразил надежду, что искупил свои грехи за помощь в создании допинговой системы тем, что рассказал о ней.

«Я знаю, что я разочаровал многих друзей и коллег своей двуличностью, выступая в качестве директора Московской лаборатории. Не оправдывая своих действий, я надеюсь, что все поймут систему, в которой я работал.

Надеюсь, что мое сотрудничество с комиссией Шмида, комиссией Освальда, WADA и профессором Маклареном станут формой покаяния и отпущения грехов», – говорится в аффидевите Родченкова.

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