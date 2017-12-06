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    МИД России: «Решение МОК — фактическое выдавливание России из мирового спорта»

    Теги МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Мария Захарова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение МОК по отстранению российской сборной от Игр-2018 частью масштабной антироссийской кампании.

    «Это масштабное наступление. Думаю, это связано с тем, что лобовая попытка изоляции России, которая была объявлена как поход на Россию, рассыпалась, она не удалась. Никакой изоляции не получилось. А желание — есть, силы и возможности — есть. Это фактическое выдавливание России из мирового спорта», – заявила Захарова.

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