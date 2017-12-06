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    Хайо Зеппельт: «МОК заключил грязную сделку с Кремлем, чтобы избежать бойкота Игр со стороны России?»

    Теги МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Хайо Зеппельт

    Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт, автор фильмов о допинге в российском спорте, считает решение МОК недостаточно жестким по отношению к России

    Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Играх-2018. Российские атлеты смогут выступить в Пхенчхане-2018 только в качестве нейтральных спортсменов.

    «Все нейтральные спортсмены равны, но некоторые равнее других, потому что они – «Олимпийские атлеты из России».

    Член МОК после вынесения решения организации заявил ARD о том, что в Пхенчхане можно ожидать не горстку спортсменов из России, а полноценную олимпийскую команду. Получается, МОК заключил грязную сделку с Кремлем, чтобы избежать бойкота Игр со стороны России?

    На церемонии закрытия Олимпиады может быть флаг России. Как будто ничего и не произошло. PR-трюк, направленный на то, чтобы спасти лицо МОК: просто отстранить Россию на десять недель, и это все. Шоу должно продолжаться», – написал Зеппельт.

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