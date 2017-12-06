Наталья Поклонская: «Олимпиада без России – это пустой звук. Мы должны выступать только под флагом своей великой страны»
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до Пхенчхана-2018 под нейтральным флагом.
«Международные коллеги руководствуются политическими тенденциями во всем и в спорте тоже. Олимпиада без России – это пустой звук. Наша Великая страна и самые сильные спортсмены очень раздражают партнеров за рубежом.
Но и здесь мы покажем, что Россия сильная и сломать нас нельзя. И выступать мы должны только под флагом своей Великой страны. Победа будет за нами!», – говорится на официальной странице депутата «Вконтакте».
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