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    Наталья Поклонская: «Олимпиада без России – это пустой звук. Мы должны выступать только под флагом своей великой страны»

    Теги МОК ОКР Пхенчхан-2018 политика

    Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до Пхенчхана-2018 под нейтральным флагом.

    «Международные коллеги руководствуются политическими тенденциями во всем и в спорте тоже. Олимпиада без России – это пустой звук. Наша Великая страна и самые сильные спортсмены очень раздражают партнеров за рубежом.

    Но и здесь мы покажем, что Россия сильная и сломать нас нельзя. И выступать мы должны только под флагом своей Великой страны. Победа будет за нами!», – говорится на официальной странице депутата «Вконтакте». 

    Олимпиада без флага мне не нужна

    Российский флаг – символ Олимпиады. Его не будет в Пхенчхане

    России не будет на Олимпиаде. Ни флага, ни гимна

    Нас оставили без флага. Почему так вышло?

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    Нужно ли русским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018?

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      55%
    • Нет
      45%

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