Григорий Родченков: «Легков был «спецпроектом» допинговой программы. Помню, как подменил его пробу в день закрытия Олимпиады»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что российский лыжник был «спецпроектом» допинговой программы перед Сочи-2014, сообщает норвежское издание VG со ссылкой на показания Родченкова.

Родченков сообщил, что много раз обсуждал Легкова с Ириной Родионовой, которая отвечала за распределение допинговых препаратов.

«В этих разговорах Родионова говорила, что считает Легкова своим «специальным проектом». Она сказала, что хочет позаботиться о нем и защищать его и после Игр в Сочи.

Она рассказала Нагорных, что Легков хорошо воспринимает допинг-коктейль и что его тренировочные показатели и производительность улучшаются», – сказал Родченков.

По словам Родченкова, Легков был частью допинговой программы, он, как и многие другие спортсмены, сдавал чистую мочу до начала Игр, чтобы во время Олимпийских игр заменять ею образцы с допингом. С лета 2013 года Родченков проверил несколько образцов Легкова, чтобы использовать их в Сочи.

«Когда Родионова принесла его образцы, мы поговорили насчет того, какие указания она давала Легкову. Основываясь на этих беседах, я понял, что спортсмен знал, что сдавал мочу для предварительного тестирования.

23 февраля 2014 года я подменил образец мочи Легкова на Олимпиаде. Я помню это, потому что в тот же вечер была церемония закрытия.

Я пошутил, что это была и церемония закрытия нашей работы по подмене проб. В тот вечер мы совершили последнюю подмену и спасли Легкова», – отметил экс-глава лаборатории.

Родченков отметил, что Легков, ранее часто уступавший в финишном створе, смог выиграть на Олимпиаде благодаря допингу.

«Когда он так сильно финишировал и взял золото, я объяснил это частично моим допинговым коктейлем, который Легков употреблял», – написал Родченков.

Также он сообщил, что допинг-проба, взятая у Легкова 2 апреля 2014 года во время чемпионата России, была положительной на будесонид. Родченков указал, что проба была отрицательной, так как спортсмен входил в число защищенных.

Легков был обречен. Факты против него

«Спасли этого козла». С чего начались проблемы Легкова

У Легкова отняли олимпийское золото. Кошмар