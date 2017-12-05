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    Григорий Родченков: «Легков был «спецпроектом» допинговой программы. Помню, как подменил его пробу в день закрытия Олимпиады»

    Теги Сочи-2014 допинг сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Григорий Родченков Ирина Родионова

    Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что российский лыжник Александр Легков был «спецпроектом» допинговой программы перед Сочи-2014, сообщает норвежское издание VG со ссылкой на показания Родченкова.

    Родченков сообщил, что много раз обсуждал Легкова с Ириной Родионовой, которая отвечала за распределение допинговых препаратов.

    «В этих разговорах Родионова говорила, что считает Легкова своим «специальным проектом». Она сказала, что хочет позаботиться о нем и защищать его и после Игр в Сочи.

    Она рассказала Нагорных, что Легков хорошо воспринимает допинг-коктейль и что его тренировочные показатели и производительность улучшаются», – сказал Родченков.

    По словам Родченкова, Легков был частью допинговой программы, он, как и многие другие спортсмены, сдавал чистую мочу до начала Игр, чтобы во время Олимпийских игр заменять ею образцы с допингом. С лета 2013 года Родченков проверил несколько образцов Легкова, чтобы использовать их в Сочи.

    «Когда Родионова принесла его образцы, мы поговорили насчет того, какие указания она давала Легкову. Основываясь на этих беседах, я понял, что спортсмен знал, что сдавал мочу для предварительного тестирования.

    23 февраля 2014 года я подменил образец мочи Легкова на Олимпиаде. Я помню это, потому что в тот же вечер была церемония закрытия.

    Я пошутил, что это была и церемония закрытия нашей работы по подмене проб. В тот вечер мы совершили последнюю подмену и спасли Легкова», – отметил экс-глава лаборатории.

    Родченков отметил, что Легков, ранее часто уступавший в финишном створе, смог выиграть на Олимпиаде благодаря допингу.

    «Когда он так сильно финишировал и взял золото, я объяснил это частично моим допинговым коктейлем, который Легков употреблял», – написал Родченков.

    Также он сообщил, что допинг-проба, взятая у Легкова 2 апреля 2014 года во время чемпионата России, была положительной на будесонид. Родченков указал, что проба была отрицательной, так как спортсмен входил в число защищенных.

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