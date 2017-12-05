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    Алексей Петухов – норвежским лыжникам: «Спасибо за то, что вы, наши ближние конкуренты, разделяете эту боль!»

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    Российский лыжник Алексей Петухов поблагодарил норвежских лыжников за поддержку.

    «Хочу выразить слова благодарности ребятам из норвежской сборной.

    Нападки иностранной прессы и отдельных личностей поражают своей бессовестностью. Не зная ситуации, они говорят в адрес чистых спортсменов всякую ерунду!

    Нам сложно донести мировому сообществу вещи, которые не имеют к нам никакого отношения. Страдают судьбы спортсменов.

    Мы стараемся держать удар, который был уже не раз. Трудно находить мотивацию, когда у тебя неоднократно отбирают смысл жизни и цель.

    Но мы еще верим в рассудок и то, что суд будет на нашей стороне, так как нашей вины нет в том, что происходит с нами.

    Поэтому именно этот пост не только для россиян, которые с нами, но и для ребят – Эмиля Иверсена, Финна Хогена Крога, Шюра Рете, Ула Виген Хааттестада и Мартина Йонсруда Сундбю.

    Спасибо за то, что вы, наши ближние конкуренты на лыжне, разделяете нашу боль!» – написал Петухов.

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