Алексей Петухов – норвежским лыжникам: «Спасибо за то, что вы, наши ближние конкуренты, разделяете эту боль!»
Российский лыжник Алексей Петухов поблагодарил норвежских лыжников за поддержку.
«Хочу выразить слова благодарности ребятам из норвежской сборной.
Нападки иностранной прессы и отдельных личностей поражают своей бессовестностью. Не зная ситуации, они говорят в адрес чистых спортсменов всякую ерунду!
Нам сложно донести мировому сообществу вещи, которые не имеют к нам никакого отношения. Страдают судьбы спортсменов.
Мы стараемся держать удар, который был уже не раз. Трудно находить мотивацию, когда у тебя неоднократно отбирают смысл жизни и цель.
Но мы еще верим в рассудок и то, что суд будет на нашей стороне, так как нашей вины нет в том, что происходит с нами.
Поэтому именно этот пост не только для россиян, которые с нами, но и для ребят – Эмиля Иверсена, Финна Хогена Крога, Шюра Рете, Ула Виген Хааттестада и Мартина Йонсруда Сундбю.
Спасибо за то, что вы, наши ближние конкуренты на лыжне, разделяете нашу боль!» – написал Петухов.
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