Ричард Макларен: «Чем больше Россия приводит нелепых объяснений, тем слабее ее авторитет»

Автор доклада о допинге в российском спорте Ричард Макларен считает, что Россия должна признать вину в нарушении антидопинговых правил.

«Если Россия откажется от признания вины, это может привести к ужесточению наказания. Я не понимаю стратегии россиян, которые заявляют о том, что ничего не было.

Чем больше Россия приводит нелепых объяснений, тем более они ослабляют собственный авторитет. Чем больше от России звучит нелепых оправданий, тем больше людей меняют свое мнение об этой стране», – заявил Макларен.

Канадец также отметил, что не считает денежный штраф приемлемым наказанием для России.

«Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет права налагать штрафы, в правилах организации ничего об этом не сказано. Я также являюсь противником штрафов, они не помогают», – добавил Макларен.

Напомним, 5 декабря МОК примет решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.