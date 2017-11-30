Глава iNADO: «Если МОК не отстранит Россию от Игр-2018, это станет огромной ошибкой»

Исполнительный директор института антидопинговых организаций (iNADO) Джозеф де Пенсье заявил о том, что если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит Россию к Играм-2018, это станет большой ошибкой.

«Если МОК не исключит Олимпийский комитет России (ОКР), думаю, это станет огромной ошибкой и потерянной возможностью. Очевидно, это важное решение для МОК, и если он ошибется, будет испорчена работа всех нас.

Из-за допингового скандала в России возникают сомнения в возможности существования чистого спорта.

Если Россия будет допущена, члены iNADO будут обращаться к правительствам своих стран, к прессе и к людям, задавая вопрос, верят ли они в чистый спорт после произошедшего», — сказал де Пенсье.

Функционер также отметил, что вариант с допуском россиян к Играм-2018 под нейтральным флагом будет тем, «с чем можно смириться». Однако, по его мнению, вариант с полным запретом на участие предпочтителен, несмотря на существование невиновных спортсменов, которые в таком случае пострадают от последствий этого решения.