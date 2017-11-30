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    Глава iNADO: «Если МОК не отстранит Россию от Игр-2018, это станет огромной ошибкой»

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 iNADO

    Исполнительный директор института антидопинговых организаций (iNADO) Джозеф де Пенсье заявил о том, что если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит Россию к Играм-2018, это станет большой ошибкой.

    «Если МОК не исключит Олимпийский комитет России (ОКР), думаю, это станет огромной ошибкой и потерянной возможностью. Очевидно, это важное решение для МОК, и если он ошибется, будет испорчена работа всех нас.

    Из-за допингового скандала в России возникают сомнения в возможности существования чистого спорта.

    Если Россия будет допущена, члены iNADO будут обращаться к правительствам своих стран, к прессе и к людям, задавая вопрос, верят ли они в чистый спорт после произошедшего», — сказал де Пенсье.

    Функционер также отметил, что вариант с допуском россиян к Играм-2018 под нейтральным флагом будет тем, «с чем можно смириться». Однако, по его мнению, вариант с полным запретом на участие предпочтителен, несмотря на существование невиновных спортсменов, которые в таком случае пострадают от последствий этого решения.

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