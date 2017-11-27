Мартин Йонсруд Сундбю: «Могу предположить, что CAS вновь примет решение снять отстранение с россиян»

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) может встать на сторону отстраненных российских лыжников.

«Русские оспорили отстранение, решение о котором было вынесено после выхода доклада Макларена, в CAS. Суд не нашел достаточно доказательств, чтобы продлить запрет на участие в гонках, поэтому они допущены до стартов.

Полагаю, что это решение CAS мы должны уважать и принимать. В противном случае, это противоречит правилам. Не понимаю, почему меня критикуют за отношение к вердикту CAS. Должен просто предположить, что те, кто назвал мою точку зрения устаревшей, не владеют информацией.

Удивительно, что те, кто занимает высокие посты в этой системе, не считаются с решением CAS.

Тот факт, что МОК пересмотрел решение суда, немного непонятен. И можно предположить, что когда апелляция россиян вновь будет рассматриваться в CAS, то результат опять будет таким же – отстранение будет снято. Зачем CAS рассматривать одно и то же дело десять раз, если никаких новых фактов (из того, что нам известно) не появилось?» – отметил Сундбю.

«Они уверяют, что невиновны и ничего плохого не делали». Кто поддерживает Россию в допинг-скандале