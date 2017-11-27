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    Мартин Йонсруд Сундбю: «Могу предположить, что CAS вновь примет решение снять отстранение с россиян»

    Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК сборная Норвегии CAS Мартин Йонсруд Сундбю

    Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) может встать на сторону отстраненных российских лыжников.

    «Русские оспорили отстранение, решение о котором было вынесено после выхода доклада Макларена, в CAS. Суд не нашел достаточно доказательств, чтобы продлить запрет на участие в гонках, поэтому они допущены до стартов.

    Полагаю, что это решение CAS мы должны уважать и принимать. В противном случае, это противоречит правилам. Не понимаю, почему меня критикуют за отношение к вердикту CAS. Должен просто предположить, что те, кто назвал мою точку зрения устаревшей, не владеют информацией.

    Удивительно, что те, кто занимает высокие посты в этой системе, не считаются с решением CAS.

    Тот факт, что МОК пересмотрел решение суда, немного непонятен. И можно предположить, что когда апелляция россиян вновь будет рассматриваться в CAS, то результат опять будет таким же – отстранение будет снято. Зачем CAS рассматривать одно и то же дело десять раз, если никаких новых фактов (из того, что нам известно) не появилось?» – отметил Сундбю.

    «Они уверяют, что невиновны и ничего плохого не делали». Кто поддерживает Россию в допинг-скандале

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