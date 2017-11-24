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    Елена Вяльбе: «Со стороны спортсменов других стран в наш адрес куда больше положительных эмоций. Хоть и есть такие, как Харви»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) сборная Канады Елена Вяльбе Алекс Харви

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношении иностранцев к российским спортсменам.

    «В команде нормальная рабочая обстановка. Настолько, насколько это в нынешней ситуации вообще возможно.

    А со стороны болельщиков и спортсменов других стран в наш адрес все-таки куда больше положительных эмоций. Да, есть такие, как Харви, но мы никого осуждать не собираемся. Думаем о другом. Нам хочется хорошо начать и сфокусировать всех именно на спорте», – сказала Вяльбе.

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