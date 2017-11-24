Елена Вяльбе: «Со стороны спортсменов других стран в наш адрес куда больше положительных эмоций. Хоть и есть такие, как Харви»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношении иностранцев к российским спортсменам.

«В команде нормальная рабочая обстановка. Настолько, насколько это в нынешней ситуации вообще возможно.

А со стороны болельщиков и спортсменов других стран в наш адрес все-таки куда больше положительных эмоций. Да, есть такие, как Харви, но мы никого осуждать не собираемся. Думаем о другом. Нам хочется хорошо начать и сфокусировать всех именно на спорте», – сказала Вяльбе.