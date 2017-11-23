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    Шведский лыжник Йенс Бурман: «Если МОК отстранил россиян от Игр, им нечего делать на Кубке мира»

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Евгения Шаповалова FIS Юлия Иванова Максим Вылегжанин сборная Швеции Алексей Петухов Евгений Белов Калле Халварссон Йенс Бурман

    Шведские лыжник Калле Халварссон и Йенс Бурман прокомментировали решение FIS допустить шестерых российских лыжников до участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных гонок.

    FIS официально подтвердила допуск Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой к участию в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации, до получения мотивировочной части решения Международного олимпийского комитета (МОК).

    «Это очень странно. Они отстранены от Олимпийски игр, но будут выступать на Кубке мира. Получается двойная мораль, и это печально», – сказал Халварссон.

    «Думаю, что на Кубке мира нечего делать тем, кто отстранен от Олимпийских игр», – заявил Бурман.

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