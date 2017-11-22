Йохауг признала вину в нарушении антидопинговых правил

Норвежская лыжница признала свою вину в нарушении антидопинговых правил.

«Теперь я понимаю, что ответственность лежит на мне. Я ответственна за то, что обратилась к врачу национальной команды. Люди совершают ошибки», – сказала Йохауг в документальном фильме Chockad.

Напомним, в сентябре 2016 года в допинг-пробе Йохауг был обнаружен анаболический стероид клостебол. По словам спортсменки, запрещенный препарат попал в ее организм с бальзамом для лечения губ, который ей выдал врач команды.

Норвежка была дисквалифицирована на 13 месяцев. Позднее Международная федерация лыжных видов (FIS) подала апелляцию в CAS с намерением увеличить срок отстранения спортсменки.

CAS удовлетворил апелляцию FIS и увеличил срок дисквалификации спортсменки до 18 месяцев, из-за чего лыжница будет вынуждена пропустить Олимпийские игры в Пхенчхане.

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