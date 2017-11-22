Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Йохауг признала вину в нарушении антидопинговых правил

    Теги допинг сборная Норвегии жен Тереза Йохауг

    Норвежская лыжница Тереза Йохауг признала свою вину в нарушении антидопинговых правил.

    «Теперь я понимаю, что ответственность лежит на мне. Я ответственна за то, что обратилась к врачу национальной команды. Люди совершают ошибки», – сказала Йохауг в документальном фильме Chockad.

    Напомним, в сентябре 2016 года в допинг-пробе Йохауг был обнаружен анаболический стероид клостебол. По словам спортсменки, запрещенный препарат попал в ее организм с бальзамом для лечения губ, который ей выдал врач команды.

    Норвежка была дисквалифицирована на 13 месяцев. Позднее Международная федерация лыжных видов (FIS) подала апелляцию в CAS с намерением увеличить срок отстранения спортсменки.

    CAS удовлетворил апелляцию FIS и увеличил срок дисквалификации спортсменки до 18 месяцев, из-за чего лыжница будет вынуждена пропустить Олимпийские игры в Пхенчхане.

    «Моя вина равна нулю». Норвежские лыжи потряс допинговый скандал

    Самая красивая спортсменка, пойманная на допинге

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться