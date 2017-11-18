Александр Легков: «После слушания дела обвинявшие нас люди подходили, жали руки и желали удачи. Было странно»

Российский лыжник Александр Легков, пожизненно отстраненный от участия в Олимпиадах, рассказал о ходе слушания по своему делу в МОК.

«После слушания дела обвинявшие нас люди подходили, жали руки и желали удачи. Для нас эти пожелания остались загадкой: то ли люди действительно сожалели о содеянном, то ли подсмеивались над нами. Со стороны выглядело наверняка странно.

Я так понимаю, что есть еще личные записи, которые ничем не отличаются от списка «Дюшес», который обнародовал Григорий Родченков. От них и отталкивается комиссия, на слушаниях которой мы присутствовали.

Но по тем, кто присутствовал в зале заседания, было видно, что они не хотят нас слушать и особо не вникали в наши объяснения. Вряд ли кто-то из них понял, что мы говорили от души, от сердца и искренне переживали по этому поводу. Они явно были готовы к тому, чтобы вынести нам обвинительный приговор.

Мне сказали: «Имеются показания, которые свидетельствуют о том, что вы получали все необходимые препараты в Европе в огромном количестве». Интересуюсь в ответ: «А где я их хранил? У тренеров в холодильнике, в отеле? Я же сдавал мочу постоянно». Невозможно так все рассчитать, чтобы не вызвать ни капли недоверия у своих тренеров, коллег по сборной, обслуживающего персонала.

Родченков заявил, что без допинга выиграть невозможно. Мне кажется, что он одержим собой, думает, что он пуп земли и без него ни один спортсмен не может выиграть. В качестве примера он говорит, что я раньше на финише не мог выиграть, а в Сочи-2014 у меня получилось. В ответ комиссии я сказал, что за год до Игр на марафоне в Норвегии я на финише разобрался с пятью элитными спортсменами.

Мои результаты приходили от правильного питания, грамотного формирования тренировочного процесса. Детали я рассказывал всем желающим после своей победы на Олимпиаде. Заявление Родченкова, что выиграть без допинга невозможно, — бред. Он не понимает, о чём говорит. Родченков — абсолютно неумный человек, если делает такие заявления», – сказал Легков.