Виталий Мутко: «Встреча со Шмидом прошла доброжелательно. Ко мне вопросов по допинг-системе не было»

Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о том, как прошла встреча с главой независимой комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Самуэлем Шмидом.

Комиссия Шмида расследует причастность российских властей к допинг-системе, которая, возможно, существовала в стране.

«Ко мне никаких вопросов не было, я все объяснил. Должна быть возможность перекрестного допроса, но Родченкова тут нет, и Макларена.

Встреча со Шмидом прошла по взаимной инициативе. Мы признательны МОК за то, что организация пытается выслушать различные точки зрения. Встреча прошла доброжелательно и откровенно.

Мы смотрим позитивно на работу двух комиссий МОК, если будет проведено объективное расследование. Не должно быть коллективной ответственности, для нас победа на Олимпиаде в Сочи была результатом большой работы, не было никакой надобности жульничать», – сказал Мутко.

«Сроки публикации доклада Шмида неизвестны. Они хотят закончить работу до декабря. У каждого спортсмена должна быть возможность защитить себя», – добавил чиновник.

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