Виталий Мутко о заявлении Ксении Собчак: «Не хочу это комментировать. Зачем вы мне эти вопросы задаете?»

Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением насчет терапевтических исключений для спортсменов, а также насчет заявления Ксении Собчак о том, что он должен покинуть свой пост.

«Они все больные! Помните нашу гимнастку , как она сорвалась на Олимпиаде? Она сидит бедная, ей выступать в многоборье – то чешется, то двигается – живой человек!

Рядом девочка, 25 справок у нее – сидит спокойно. Ее навсегда успокоили. Конь? Пошла на коня. Перекладина? Давайте перекладину. Эмоций нет! Если заглянете в ее досье... Мы против этих хакеров, но они же все выкладывали.

У этого человека 48 болезней, она принимает и то, и другое, и третье. Как так можно соревноваться? Один выходит на лыжню – астматик, а второго – за тот же препарат, что этот астматик принимает, дисквалифицируют.

Полгода нам компостировали с мельдонием. Мы им говорим – он не выводится 3 месяца. Дайте хоть 6-8 месяцев. А нам рассказывают, что он за 45 суток выводится. Всех освободили, но никто «извините» не сказал. Вот это их стиль.

Это все попытка дискредитировать страну, нарушить стабильность, поднять недовольство. У нас же появляются люди, которые начинают об этом говорить и не доверять собственным спортсменам. Вторые хотят конкурентов убрать. У каждого свои темы.

– Недавно кандидат в президенты Собчак...

– Не хочу это комментировать. Зачем вы мне эти вопросы задаете?» – ответил Мутко.

Ксения Собчак призвала Мутко и других спортивных функционеров уйти в отставку