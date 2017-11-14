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    Виталий Мутко о заявлении Ксении Собчак: «Не хочу это комментировать. Зачем вы мне эти вопросы задаете?»

    Теги Виталий Мутко допинг сборная России сборная России жен Виктория Комова Ксения Собчак

    Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением насчет терапевтических исключений для спортсменов, а также насчет заявления Ксении Собчак о том, что он должен покинуть свой пост.

    «Они все больные! Помните нашу гимнастку Вику Комову, как она сорвалась на Олимпиаде? Она сидит бедная, ей выступать в многоборье – то чешется, то двигается – живой человек!

    Рядом девочка, 25 справок у нее – сидит спокойно. Ее навсегда успокоили. Конь? Пошла на коня. Перекладина? Давайте перекладину. Эмоций нет! Если заглянете в ее досье... Мы против этих хакеров, но они же все выкладывали.

    У этого человека 48 болезней, она принимает и то, и другое, и третье. Как так можно соревноваться? Один выходит на лыжню – астматик, а второго – за тот же препарат, что этот астматик принимает, дисквалифицируют.

    Полгода нам компостировали с мельдонием. Мы им говорим – он не выводится 3 месяца. Дайте хоть 6-8 месяцев. А нам рассказывают, что он за 45 суток выводится. Всех освободили, но никто «извините» не сказал. Вот это их стиль.

    Это все попытка дискредитировать страну, нарушить стабильность, поднять недовольство. У нас же появляются люди, которые начинают об этом говорить и не доверять собственным спортсменам. Вторые хотят конкурентов убрать. У каждого свои темы.

    Недавно кандидат в президенты Собчак...

    – Не хочу это комментировать. Зачем вы мне эти вопросы задаете?» – ответил Мутко.

    Ксения Собчак призвала Мутко и других спортивных функционеров уйти в отставку

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