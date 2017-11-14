Правительство России выделит почти 238 млн рублей на обеспечение перед ОИ-2018 тренировок сборной за рубежом

Правительство России выделит Министерству спорта около 238 миллионов рублей на закупку иностранной валюты для спортсменов, отправляющихся за рубеж для участия в спортивных мероприятиях, в том числе связанных с отбором на зимние Игры в .

«Выделить в 2017 году Минспорту России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 237 734,6 тысяч рублей на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с закупкой иностранной валюты для направления членов спортивных сборных команд РФ на тренировочные мероприятия за рубежом и для участия в спортивных мероприятиях за рубежом, имея в виду обеспечение в 2017 году реализации указанных мероприятий (в том числе мероприятий, связанных с подготовкой и отбором спортивных сборных команд Российской Федерации к XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане) в необходимом объеме и в установленные сроки», – говорится в соответствующем распоряжении правительства.