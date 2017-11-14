Глава оргкомитета ОИ-2018: «Мы искренне желаем, чтобы Россия участвовала в Играх»

Глава оргкомитета Олимпийских игр-2018 Ли Хи Бом заявил о том, что надеется на выступление российских спортсменов в .

«На данный момент рано говорить, что Россия не будет участвовать в Играх. Мы в оргкомитете искренне желаем, чтобы все страны участвовали, особенно Россия.

Мы знаем, что они (российские спортсмены) очень серьезно готовятся к Играм и очень хотят участвовать. Я жду, что они примут участие», – сказал Ли Хи Бом.

МОК примет окончательное решение об участии россиян в Олимпийских играх-2018 5 декабря.

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