Владимир Соловьев: «Нынешние политиканы от WADA и МОК убивают олимпийское движение»

Известный российский журналист Владимир Соловьев считает, что цель представителей WADA и МОК — исключить Россию из международного олимпийского движения.

«Удивительное рядом. Доказать не могут, но требуют от нас признать вину, иначе сборную России дисквалифицируют. Сказали бы честно: цель — исключить Россию из международного олимпийского движения.

Кубертен создал Олимпийское движение. Нынешние политиканы от WADA и МОК его убивают», — написал Соловьев в твиттере.

Напомним, МОК вынесет решение об участии россиян в Олимпийских играх в Пхенчхане 5 декабря.