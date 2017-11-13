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    Владимир Соловьев: «Нынешние политиканы от WADA и МОК убивают олимпийское движение»

    Теги МОК сборная России сборная России жен WADA Владимир Соловьев

    Известный российский журналист Владимир Соловьев считает, что цель представителей WADA и МОК — исключить Россию из международного олимпийского движения.

    «Удивительное рядом. Доказать не могут, но требуют от нас признать вину, иначе сборную России дисквалифицируют. Сказали бы честно: цель — исключить Россию из международного олимпийского движения.

    Кубертен создал Олимпийское движение. Нынешние политиканы от WADA и МОК его убивают», — написал Соловьев в твиттере.

    Напомним, МОК вынесет решение об участии россиян в Олимпийских играх в Пхенчхане 5 декабря.

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