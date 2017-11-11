Павел Колобков: «Несправедливо оставлять чистых спортсменов в неопределенности менее чем за 100 дней до начала ОИ-2018»

Министр спорта России Павел Колобков заявил о том, что оставлять чистых спортсменов в состоянии неопределенности по поводу их участия в Олимпийских играх в Пхенчхане несправедливо.

«Несправедливо держать чистых спортсменов в состоянии неопределенности менее чем за 100 дней до начала Олимпийских игр. Спортсмены всю жизнь посвящают мечте завоевать золото Олимпиады.

Российские власти предоставили Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Международному олимпийскому комитету (МОК) всю необходимую и даже дополнительную информацию, объясняющую нашу позицию по отношению к данным из доклада Ричарда Макларена.

По нашему мнению, такая профессиональная и уважаемая организация как МОК рассмотрит все доказательства и придет к выводу, что в России не существовало государственной системы поддержки допинга и что действия отдельных лиц не должны приводить к наказанию всей сборной», — сказал Колобков.

МОК вынесет решение о допуске россиян к Олимпийским играм в Пхенчхане-2018 5 декабря.