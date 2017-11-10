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    Елена Вяльбе: «Будем бороться до последней капли крови. Если надо, пойдем в суд по правам человека»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе CAS

    Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что организация готова подать иск в гражданский суд в связи с аннулированием результатов Сочи-2014 шести российских спортсменов.

    «На сегодня федерация вместе с адвокатами уже предполагала, что будет все именно так, и заранее мы готовились идти в CAS. Как только мы получим расширенное заявление – сразу пойдем в CAS.

    В связи с тем, что мы приняли решение бороться до последней капли крови, мы решили, что если надо будет – пойдем в гражданский суд и суд по правам человека.

    У нас очень большая швейцарская адвокатская контора. Все это время мы с ними в тесном контакте, и я не сомневаюсь в их компетентности. Идет очень серьезная и большая работа», – сказала Вяльбе.

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