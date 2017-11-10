Елена Вяльбе: «Будем бороться до последней капли крови. Если надо, пойдем в суд по правам человека»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что организация готова подать иск в гражданский суд в связи с аннулированием результатов Сочи-2014 шести российских спортсменов.

«На сегодня федерация вместе с адвокатами уже предполагала, что будет все именно так, и заранее мы готовились идти в CAS. Как только мы получим расширенное заявление – сразу пойдем в CAS.

В связи с тем, что мы приняли решение бороться до последней капли крови, мы решили, что если надо будет – пойдем в гражданский суд и суд по правам человека.

У нас очень большая швейцарская адвокатская контора. Все это время мы с ними в тесном контакте, и я не сомневаюсь в их компетентности. Идет очень серьезная и большая работа», – сказала Вяльбе.

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