Виталий Мутко: «Ожидания от комиссии Освальда не очень хорошие»

Министр спорта России Виталий Мутко считает, что против российских спортсменов идет спланированная информационная атака.

«Решения по дисквалификации Легкова и Белову могут быть. Не знаю, кому это выгодно. Наша антидопинговая система работает. Идет спланированная информационная атака. Комиссия Освальда? Надеюсь, хотя бы некоторые юридические элементы будут соблюдены.

Никто не видел, чтобы подменялись пробы, чтобы лыжники применяли допинг. Создается иллюзия, что спортсмены закрывали банки не до конца.

Какие вопросы к Белову и Легкову? Они абсолютно чисты! Наши эксперты говорят, что коктейль Дюшес растворяется за 19 дней, а они – за 20. Будем поддерживать наших спортсменов, бороться за них. Если это продолжится, сами перейдем к гражданскому судопроизводству.

За что не пускать Устюгова, Медведеву на Игры? А Вылегжанин при каких делах вообще? Готовился сам, царапин на банках никаких», – сказал Мутко.

Напомним, МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты Сочи-2014.

Сегодня в Лозанне независимая комиссия МОК под руководством Дениса Освальда проводит очередные слушания по делам российских спортсменов.

«Ожидания от комиссии Освальда не очень хорошие. Наши спортсмены обеспечены лучшей юридической помощью», – добавил Мутко.

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Расписание слушаний МОК по делам российских спортсменов. Биатлон – с 13 ноября