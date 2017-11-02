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    Никита Крюков: «Медали Легкова не забыть и не забрать из сердец миллионов болельщиков»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Никита Крюков

    Российский лыжник Никита Крюков выразил поддержку товарищу по сборной Александру Легкова, которого МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил.

    «Эти медали не забыть и не забрать из сердец миллионов болельщиков! Ты лучший, и Олимпиада в Сочи стала этому доказательством. Я смотрел твой победный финиш и понимал, что это исторический момент! Ты, я и другие лыжники не пошли бы на запрещенные методы ради победы! На нас была большая ответственность защищать честь нашей страны, и мы справились с ней!

    После Ванкувера все четыре года плодотворной работы дали свои плоды, сколько медалей и кубков ты завоевал! И чем ближе была Олимпиада, тем сильнее ты становился!

    Не падай духом, Саша! Ты сильный, ты очень сильный человек! Это все твои награды – ты их завоевал, заслужил, выстрадал!

    Спорт перестает быть интересным, когда политика оставляет там свой след!» – написал Крюков.

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