Лыжники Легков и Белов подали апелляцию на отстранение в CAS

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов подали апелляцию на решение МОК об отстранении в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Как я и обещал, апелляция только что подана», – сообщил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) за нарушение антидопинговых правил принял решение пожизненно отстранить Легкова и Белова от участия в Олимпийских играх, а также аннулировать их результаты Сочи-2014.

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