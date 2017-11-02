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    Лыжники Легков и Белов подали апелляцию на отстранение в CAS

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков МОК CAS Евгений Белов Кристоф Вишеманн

    Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов подали апелляцию на решение МОК об отстранении в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    «Как я и обещал, апелляция только что подана», – сообщил адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.

    Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) за нарушение антидопинговых правил принял решение пожизненно отстранить Легкова и Белова от участия в Олимпийских играх, а также аннулировать их результаты Сочи-2014.

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